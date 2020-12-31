ساعات قليلة ونودع عاماً بكل أحداثه وأفراحه وأتراحه لنستقبل معاً عاماً جديداً، ونفتح معه صفحة جديدة في كتاب نتمنى أن يكون عنوانه أجمل، وأحداثه أكثر سعادة على وطننا وعلى قيادتنا، التي تواصل بذل قصارى جهدها لإضافة مجدٍ جديد وإنجازات جديدة باسم الوطن، إنجازات تزيد من فخرنا وتضاعف من مساحة انتمائنا وولائنا لهذا الوطن وللقيادة الرشيدة، التي كانت وما زالت وستبقى تواصل العمل الليل بالنهار من أجل شعب يبادلها الحب والولاء في وطن السعادة والأمان.

نعيش اليوم الساعات واللحظات الأولى من عام جديد بعد وداع عام استثنائي كان مليئاً بالمتغيرات والأحداث، تغيرت فيها الكثير من معالم رياضتنا وواقعنا الرياضي بسبب جائحة كورونا، التي غيرت ملامح العالم وأحدثت تحولاً جذرياً في نمط حياة البشرية، وأصبح من الضرورة بمكان الوقوف للحظات لكي نتأمل ما أنجزنا في العام المنسحب من حياتنا، ولنقف أمام ما وقعنا فيه من أخطاء وسلبيات وأن نواجهها بكل شجاعة، حتى نتمكن من تصحيح مسارنا والعودة لطريق الصواب، والاستفادة من النجاحات التي تحققت واستثمارها بالشكل الذي يضمن لنا الحفاظ على قاعدة التميز، لأن الحفاظ على القمة التي وصلنا إليها هو التحدي الحقيقي والهدف الذي يجب أن نعمل على تحقيقه.

في اللحظات الأولى للعام الذي استقبلناه استقبال الأبطال كما درجت العادة، ونستعد أن نغلق أكثر الصفحات إيلاماً على البشرية في مختلف بقاع العالم، ننتهز الفرصة لكي نشكر قيادتنا التي وضعت الإنسان وصحة المجتمع في مقدمة أولوياتها، ومن خلالها جاءت دولة الإمارات في مقدمة الدول نجاحاً في التصدي للجائحة والأسرع خروجاً منها، وفي هذه اللحظات الاستثنائية نقف لنتأمل ما أنجزنا وما حققنا، وعلى ما اقترفنا من أخطاء في حق أنفسنا وتجاه الآخرين، ولنرى هل كنا محقين فيما ذهبنا إليه أم أن عجلة الزمن أوقعتنا في المحظور؟ لننتهز الفرصة ونحن على أعتاب العام الجديد ونواجه الحقيقة ونراجع حساباتنا ونحاسب أنفسنا طالما أن للعمر بقية.

كلمة أخيرة

نستقبل عاماً جديداً بتحديات أكبر وبأمنيات جديدة وبأحلام مشرقة، مع وطن يزداد تألقاً في ظل قيادة وضعت كل همها بأن تتبوأ الإمارات المركز الأول. وكل عام ووطني الإمارات بخير وأمن وأمان.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية