مفاجآت الكرة في 2021

قدمت الفرق المحلية خلال الجولات الـ12 من دوري الخليج العربي لكرة القدم مستويات فنية جيدة يمكن القول عنها إنها تختلف عن المواسم الماضية، حتى الفرق التي تسكن قاع الترتيب أدّت بشكل يلفت الانتباه، كما برز موهوبون شباب خلال هذه الجولات التي اتسمت بالقوة والإثارة والجمالية.

على الرغم من الأداء المميز لفرق الصدارة والقاع، إلا أن بعض الفرق في حاجة إلى إجراء تعديلات لكي تواصل مسيرتها بشكل جيد، بما فيها فريق الشارقة الذي يتصدر جدول الترتيب بـ29 نقطة، فالملك تعثر أكثر من مرة واختل توازنه وكاد ينزف مزيداً من النقاط.

أما الجزيرة فهو حكاية أخرى هذا الموسم، فريق يمتع محبيه ومنافسيه، يؤدي بروح لم تشهدها الملاعب المحلية خلال السنوات الماضية، وهذا دليل على عمل طويل وصبر، فأكاديمية فخر أبوظبي قدمت للكرة الإماراتية موهوبين يستحقون الثناء والتقدير والإعجاب. ننتظر الكثير من هذا الفريق الذي ينافس على الصدارة وعلى قلوب عشاق كرة القدم.

جماهير الكرة تنتظر مفاجآت فريق العين لأن الزعيم عليه أن يعود إلى الطليعة ويتحكم بمجريات الأمور في الميدان، والكل يتطلع إلى أن يصحح العين مساره في 2021 لأن هذا الفريق لا يقبل أن يكون هامشياً في جدول الترتيب، كما أن الفريق لديه كل مقومات النجاح والتميز.

في الجانب الآخر، يحتاج شباب الأهلي دبي إلى صحوة تعيد إليه مكامن قوته، فالفريق يقوده حالياً المهندس مهدي علي، المدرب المحنك وصاحب الإنجازات، والمهندس يعرف كيف يُصلح الأمور إذا حصل على مزيد من الصلاحيات.

ليس من السهل حل جميع المشاكل في الفترة المقبلة، لكن يمكن تحسين الوضع خاصة لفرق الذيلية التي تؤدي بشكل جيد لكنها تخسر في نهاية المطاف.

نأمل أن يكون استقطاب اللاعبين في مرحلة الانتقالات المقبلة مدروساً وليس ردات فعل سريعة لإرضاء جمهور وسائل التواصل الاجتماعي، فكل تغيير يجب أن يأتي بالأفضل للفريق.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية