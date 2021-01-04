  • مباشر
اللغة

عسل الرياضة المر!

عسل الرياضة المر!

متابع الغاء المتابعة

محمد الجوكر
نشر في: آخر تحديث:

كلما صدر كتاب رياضي أو علمي أو ثقافي من تأليف أقطاب رياضيين من الزمن الجميل، تتراءى أمامي تلك السمعة الحسنة، التي تركها هؤلاء بعد أن ترجلوا رياضياً، وقدموا ما عليهم من واجبات تجاه وطنهم، كانوا رائعين في عطائهم السخي دون مِنة، ودون أن يتحدث أحدهم عن إنجازاته، التي شارك بها، والحافلة بالبطولات والنجاح، وهذه الصفات قلما نجدها اليوم، فالفترة السابقة كانت مزدهرة بالوعي والنضج والوعاء الفكري، خصوصاً في أنديتنا على عكس اليوم، إذ أصبح الاهتمام ينصب على الكرة فقط، فضاعت هيبة الأندية اجتماعياً وثقافياً! فالإصدارات المتنوعة المفيدة، التي قدمها على سبيل المثال لا الحصر كل من: قاسم سلطان، وأحمد عيسى، والدكتور أحمد سعد، والدكتور موسى عباس، والعميد حسن النعيمي، والدكتور سلطان حرمول، والدكتور السفير عبدالله ناصر العامري القطب الوصلاوي، الذي أهداني كتابه الثالث (عسل زنجبار المر)، كتاب تنطق كلماته بروائح الحياة الاجتماعية والبيئة الخليجية والوقائع السياسية كما سجلها التاريخ.

كتاب جميل أنصح بقراءته لمردوده المعرفي خصوصاً أن أبوناصر وجه ريعه للأعمال الخيرية التعليمية، وهذا ما نعرفه عن الرجل بكل شهامة وإنسانية، منذ أن عرفناه نشطاً في ناديه الوصل لاعباً وإدارياً ومديراً للنشاط، وأحد مهندسي عصر الوصل الذهبي، بجانب إسهاماته كونه عضواً فعالاً في بعض الهيئات الإنسانية، إنهم رجال لا يتكررون دائماً في العطاء اللامحدود للوطن وخدمته في كل المواقع، شتان ما بين أولئك وهؤلاء في كل الأجيال، فالثقافة مختلفة تماماً، جيل قدم وأعطى وبذل جهداً مقابل جيل يريد أن يأخذ البعض منهم دون مقابل، فمثل هذه النوعية من الإصدارات تمثل نقلة نوعية للرياضي الإداري الناجح، فتجربتهم الأولين يجب أن تُدرس!

والله من وراء القصد

*نقلا عن البيان الإماراتية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

اختيار المحرريين

مشهد مشهد "مرضى العناية" هز مصر.. صاحبة الصورة تروي ما حدث
نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان

الأكثر قراءة

"كل اللي في العناية مات".. مشهد مؤلم لضحايا كورونا بمصر
هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية
ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة
فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني
فريق بايدن يرد على تحرك الشيوخ.. فريق بايدن يرد على تحرك الشيوخ.. "سندخل البيت الأبيض"
فيديو لمصري قتل زوجته في الشارع.. وجلس يدخن بجوار الجثة فيديو لمصري قتل زوجته في الشارع.. وجلس يدخن بجوار الجثة

قبل أن تذهب

ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟
ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟

اكتشف المزيد