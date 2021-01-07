مفاجأة مدوية تلك التي فجرها الأسطورة البرازيلية بيليه عندما نشر عبارة ترمز إلى أنه أفضل هداف في كل العصور، محدثاً حالة من الجدل في الساحة الكروية حول حقيقة وهوية الهداف التاريخي في العالم، وجاء موقف بيليه رداً على ما أثير مؤخراً بخصوص تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين على مر التاريخ برصيد 758 هدفاً متجاوزاً ميسي الذي تراجع للمركز الثالث بـ757 هدفاً، وتمثلت مفاجأة الأسطورة البرازيلية بالإعلان عن تسجيله 1283 هدفاً على مدار مسيرته منها 757 هدفاً في المباريات الرسمية، الأمر الذي فتح أبواب الجدل حول هوية الهداف التاريخي الحقيقي، وخلط أوراق ترتيب الهدافين على مر العصور.

تباين الأرقام التي تم الإفصاح عنها بين الفيفا والموقع الرسمي لمؤسسة الإحصاء والتوثيق لكرة والموسوعة العالمية جينيس، حول عدد الأهداف الرسمية التي سجلها الأسطورة البرازيلية، زاد من حالة الجدل بخصوص الهداف التاريخي في العالم، فمن جانبه ذكر بيليه أنه يمتلك إجمالي 1281 هدفاً سجلها في 1363 مباراة رسمية وأخرى ودية خاضها طوال مسيرته، في المقابل ذكر الموقع الرسمي لمؤسسة الإحصاء والتوثيق أن بيليه يتصدر قائمة هدافي العالم برصيد 767 هدفاً في 831 مباراة لعبها الأسطورة، وفي المقابل ذكر الموقع الرسمي للموسوعة العالمية (جينيس) أن بيليه يمتلك الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في مشوار كروي للاعب بـ1279 هدفاً في الفترة من 1956 إلى 1977، وحقق ذلك في 1363 مباراة لعبها محلياً ودولياً.

أمام ذلك التباين الواضح في الأرقام الخاصة بأفضل هداف في العالم جعلت من عملية حسم اللقب التاريخي صعباً بل ومعقداً، ومع ذلك مهما اتفقنا أو اختلفنا على هوية الهداف التاريخي، إلا أننا لا نملك إلا أن نتفق على الثلاثي الأفضل في تاريخ المستديرة، وإذا كان بيليه يستحق لقب الملك منذ 44 عاماً دون أن يأتي من يحطم أرقامه، فإن الأرقام القياسية التي حققها كل من كريستيانو وميسي تؤكد أن كليهما الأفضل ولكن بعد الملك بيليه.

كلمة أخيرة

السؤال الذي يطرح نفسه.. بعد الملك بيليه وبعد رونالدو وميسي هل هناك من سيأتي ليتفوق عليهم أم أنهم آخر أساطير كرة القدم في العالم؟

*نقلا عن الرؤية الإماراتية