وودز ينسحب من بطولة دبي بسبب آلام في الظهر

أعلن منظمو الجولة الأوروبية للغولف اليوم الجمعة، انسحاب النجم الأمريكي المخضرم تايغر وودز المصنف الأول عالميا سابقا من بطولة دبي للغولف قبل الدور الثاني بسبب آلام في الظهر.



وفي الدور الأول سدد وودز (41 عاما) - الحاصل على 14 بطولة كبرى والمصنف 666 عالميا بعد معاناته من سلسلة من إصابات الظهر - 77 ضربة بواقع خمس ضربات فوق المعدل في أداء متواضع أمس الخميس.



وقال مارك ستاينبرغ وكيل أعمال وودز إن اللاعب بدأ يشعر بالألم مساء أمس الخميس، وإنه يأسف على انسحابه من البطولة التي شارك بها للمرة الثامنة ونال اللقب مرتين من قبل.



وأضاف ستاينبرغ للصحفيين: "حاولنا العمل على الإصابة لكن لم ننجح، تلقى العلاج في وقت مبكر صباح اليوم لكنه لا يزال يشعر بألم شديد".