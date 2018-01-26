فيدرر يتأهل إلى نهائي بطولة أستراليا

لقن المخضرم روجر فيدرر المدافع عن اللقب منافسه تشونغ هيون درسا قاسيا قبل أن ينسحب اللاعب الكوري الجنوبي من مباراتهما في الدور قبل النهائي لفردي الرجال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الجمعة.

وضمن المصنف الثاني فيدرر (36 عاما) المنافسة على اللقب في ملبورن بارك للمرة السابعة، وهو رقم قياسي عندما قرر المنافس الكوري الجنوبي المصنف 58 عالميا الانسحاب بسبب مشكلة في القدم بينما كانت النتيجة تشير لتقدم حامل اللقب 6-1 و5-2.

وكانت سيطرة السويسري فيدرر واضحة تماما، إذ كسر إرسال منافسه ثلاث مرات ليحسم المجموعة الأولى في 33 دقيقة.

وعندما حافظ تشونغ على إرساله ليتعادل 1-1 في المجموعة الثانية تلقى تشجيعا كبيرا من الجمهور الذي كان يأمل في مشاهدة معركة بين جيلين مختلفين بعد فوز تشونغ الكبير على الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي سبق له التتويج باللقب في ملبورن بارك ست مرات في الدور الرابع (دور 16).

لكن اللاعب الكوري (21 عاما) لم يصمد في وجه خبرة وقوة فيدرر الذي حصد 19 لقبا كبيرا.

وبضربة خلفية هائلة كسر فيدرر إرسال تشونج ليتقدم 3-1.

وتلقى تشونغ علاجا طبيا بسبب مشكلة في القدم عندما كان متأخرا 4-1 وسرعان ما تبخرت آماله في أن يصبح أول كوري جنوبي يصعد لنهائي بطولة كبرى.

ونجح تشونغ في الفوز بشوط آخر فقط قبل أن يقرر الانسحاب من المباراة.

وسيلتقي فيدرر في المباراة النهائية مطلع الأسبوع المقبل مع المصنف السادس الكرواتي مارين شيليتش الذي سبق له التتويج بلقب أميركا المفتوحة.

وصعد شيليتش لنهائي البطولة الكبرى الأولى للموسم الحالي بعد تغلبه على لاعب شاب أيضا هو البريطاني كايل إدموند في قبل النهائي أمس الخميس.

وقال فيدرر الذي فوجئ مثل الجمهور بقرار الانسحاب "اعتقدت أن المجموعة الأولى كانت طبيعية نوعا ما لأنني لم أكن أعرف ما الذي يعاني منه منافسي".

وأضاف فيدرر "في المجموعة الثانية شعرت أن أداءه أصبح أقل سرعة قليلا بسبب البثور في قدمه وهذا مؤلم كثيرا وأحيانا يكون من الصعب تحمله".

وأردف اللاعب السويسري "كان من الأفضل التوقف، ولهذا يكون الشعور في مثل هذه المواقف حلوا ومرا. كل الاحترام له لأنه حاول بكل قوة من جديد اليوم.

"بالتأكيد أنا سعيد لوصولي النهائي لكن ليس بهذه الطريقة. لقد قدم (تشونج) أداء رائعا في البطولة، وأتمنى له الشفاء العاجل".

وبعد صعود فيدرر للنهائي في بطولة كبرى دون خسارة مجموعة للمرة السادسة فإنه يكون مرشحا بقوة للحصول على اللقب الكبير رقم 20 يوم الأحد.

وفاز فيدرر على شيليتش صاحب ضربات الإرسال القوية في نهائي ويمبلدون في العام الماضي عندما عانى اللاعب الكرواتي من بثور في القدم أيضا.

وفي المؤتمر الصحافي بعد المباراة قال ستيوارت دوجيد مدير أعمال تشونج "هذه البثور أسوأ من البثور العادية. وخلال الأيام القليلة الماضية ظهرت بثور فوق بثور".

وأضاف دوجيد "أزيلت البثور ومكانها ملتهب الآن. حاولوا حقن المكان لتخفف الألم، لكن دون جدوى".

وقال تشونغ "أشعر بألم كبير ولا أستطيع المشي".