سامسونغ تستعد للكشف عن تلفاز نافذ للضوء آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 00:04 - GMT 21:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 00:04 - GMT 21:04 المصدر: دبي - رشا صفوت

تخطط شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية الرائدة عالمياً في قطاع وسائط الإعلام الرقمية وتقنيات التقارب الرقمي، للكشف عن جهاز تلفاز جديد يتمتع بشاشة شفافة نافذة للضوء، خلال مشاركتها فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "CES" الشهر الجاري في الفترة بين 8-11 يناير/كانون الثاني بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.



ووفقاً لمدوّنة "سامسونغ" الرسمية، فإنها تستعد لتقديم أحدث منتجاتها وتصميماتها الرائعة في قطاع أجهزة التلفاز الذكية، ولكن هذه المرة بشكل مختلف بتصميم راقٍ وشكل لم يسبق له مثيل، حسب وصف سامسونغ، بشاشة عرض شفافة تتيح الرؤية من خلاله حال إغلاقه، حيث تتحول الشاشة إلى لوحة زجاجية شفافة، ذات نسبة عرض تصل إلى 16:9.



وفي سياق متصل تستعد شركة "سامسونغ" لطرح أول هاتف ذكي يعمل بنظام تشغيل "Tizen" من خلال شركة الاتصالات اليابانية "NTT Docomo" وعدد من شركات الاتصال الأخرى، خلال عام 2013، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "Daily Yomiuri" اليابانية، لتصبح بذك سامسونغ أول شركة تطلق أول هاتف ذكي يعتمد على هذا النظام بحلول هذا عام 2013، ومن المتوقع أن تقدمه خلال مشاركتها فعاليات المؤتمر العالمي للجوال "MWC" الذي سينعقد في شهر فبراير المقبل من العام الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية.



وتتطلع شركة "سامسونغ" وشركاؤها إلى إطلاق منصة تتمتع بمواصفات ومزايا قادرة على منافسة منصتي شركتي "آبل" و"جوجل" الشهيرتان. وتستند منصة "Tizen" أساساً على نواة لينكس وهو مشروع مشترك بين سامسونغ وانتل، يجمع بين مزايا نظام تشغيل نوكيا "ميغو-MeeGo" الذي أوقف تطويره ونظام سامسونغ "ليمو"، ويتميز هذا النظام بدعمه لمعايير الويب الحديثة "HTML5"، وذلك لكي لا يتناسب مع الهواتف الذكية فحسب، بل أيضاً كي يتوافق مع عدد كبير من الأجهزة المحمولة من حواسيب لوحية وأجهزة دفترية وتلفزيونات ذكية وأنظمة معلومات وترفيه للسيارات.



ومن بين شركات الاتصالات الأخرى المهتمة بتطوير هواتف ذكية تعمل بهذا النظام شركة "فودافون- المملكة المتحدة" و"فرانس تيليكوم" وشركة الاتصالات الكورية "إس كي تيليكوم" و"تليفونيكا" الإسبانية للاتصالات، وذلك حسب التقرير.