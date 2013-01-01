سوني وهواوي يكشفان عن إصداراتهما التقنية

مع ميلاد العام الجديد تتنافس كافة الشركات التقنية لتقديم أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها الجديدة، منها شركة "سوني" التي تستعد لطرح إصدارات جديدة من علامتها التجارية الشهيرة "إكسبيريا"، فقد ظهرت صور رسمية لهاتفين ذكيين على موقع سوني الياباني، أحدهما يحمل الاسم الرمزي "إكسبيريا زد-Xperia Z" أو "يوغا-Yuga"، والآخر يأتي تحت اسم "Xperia ZL" أو "Odin".كلا الهاتفين بشاشة عرض قياسها 5 بوصات تدعم تقنية اللمس وبدقة وضوح كاملة تبلغ 1080×1920 بيكسل ومزود بمعالج مركزي رباعي الأنوية بتردد 1.5 غيغاهيرتز ومعالج رسومي "أدرينو 320"، ويحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 2 غيغابايت وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل مزودة بمستشعر سوني الشهير "Exmor RS".

ومن المثير للدهشة موضع الكاميرا الأمامية أسفل شاشة الهاتف، بالإضافة إلى دعم لتقنية "LTE 4G"، والجهازان مقاومان للماء والغبار بفضل دعم معايير الحماية "IP55" و"IP57".



كما ستطرح أيضاً شركة "هواوي" الصينية ثلاثة هواتف ذكية جديدة وهي "Ascend D2" الجيل الثاني بعد "اسيند دي 1"، بشاشة عرض 5 بوصات بدقة "Full-HD" ومعالج رباعي الأنوية بتردد 1.5 غيغاهيرتز وكاميرا 13 ميغابيكسل ومزود ببطارية سعتها 3000 ميللي أمبير وبنظام تشغيل "أندرويد 4.1- جيلي بين".

أما جهاز "هواوي" الثاني فسيحمل اسم "Ascend Mate" المنافس لجهاز سامسونغ "غالاكسي نوت"، فهو عبارة عن هاتف لوحي مزود بشاشة قياسها 6.1 بوصة.



أما هاتف "هواوي" الثالث هو "Ascend W1" الذي سيعمل بنظام تشغيل مايكروسوفت الجديد "ويندوز فون 8"، وسيأتي مزوداً بمعالج ثنائي النواة بسرعة 1.2 غيغاهيرتز، وببطارية سعتها 2000 ميللي أمبير، وسيتوافر بعدة ألوان جذابة تتضمن الأبيض والأسود والأزرق والأحمر.



وستكشف كافة الشركات عن تفاصيل أكثر عن أجهزتها الجديدة خلال معرض "CES 2013"، الذي ستنطلق فعالياته في الفترة بين 8- 11 يناير/كانون الثاني بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.