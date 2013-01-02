إطلاق جهاز يتحكم بأي حاسوب ويندوز 8 بنظرات العين آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: دبي - رشا صفوت

تتأهب شركة "Tobii" السويدية للتكنولوجيا، المتخصصة في مجال تعقب وتحليل حركات العين، لتوفير حلول للأجهزة والبرامج المستخدمة في البحوث الأكاديمية، وتفاعل الحاسوب مع الإنسان، لإماطة اللثام عن جهاز جديد أطلقت عليه اسم "Tobii REX"، يتيح للمستخدم التحكم في أي حاسوب يعتمد على نظام تشغيل مايكروسوفت الجديد "ويندوز 8" عن طريق نظرات العين، من خلال تعقب وتتبع مسارات حركة عين المستخدم.



"Tobi REX" عبارة عن جهاز طرفي بنهايته منفذ "يو إس بي" يبدو أكبر قليلاً من القلم، ويتم توصيله بأي كمبيوتر يعمل بنظام "ويندوز 8"، حيث يُثبت أسفل شاشة حاسوب المستخدم، سواء أكان مكتبياً أم محمولاً، وقد تم تصميمه ليس ليحل محل الأجهزة الطرفية الأخرى التقليدية، مثل الفأرة ولوحة المفاتيح، وإنما ليجعل عملية التحكم في الحاسوب وعملية الإدخال أسهل وأسرع وأفضل، وذلك وفقاً لمصنعي الجهاز.



يُذكر أن شركة "Tobii"، التي تتخذ من مدينة ستوكهولم السويدية مقراً لها، قد استعرضت خلال مشاركتها في معرض "CES" العام المنصرم، برنامجاً يحمل اسم "Tobii Gaze"، يسمح للمستخدمين بالتنقل بين تطبيقات واجهة "ويندوز 8" بمجرد توجيه العين للبرنامج المراد تشغيله، ومتوافقاً تماماً مع نظام مايكروسوفت الجديد.



هذا البرنامج يعتمد على الدمج بين تعقب حركات العين والتحكم بواسطة لوحة اللمس "تراكباد"، ليتحرك مؤشر الفأرة على شاشة الحاسوب وفقاً لمسار العين.



وتخطط الشركة لطرح 5000 وحدة من جهاز "Tobii REX" لتتبع وتعقب نظرات العين بحلول نهاية العام الجاري، لكنها لم تفصح عن السعر المخصص للمستخدم، فيما ستطلق إصدارات خاصة لمطوري البرمجيات تبلغ سعر الوحدة 995 دولاراً أمريكياً.