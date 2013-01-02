تغريدة من الفضاء بمناسبة العام الجديد 2013 آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر موقع التدوين المصغّر "تويتر" مقالاً يبارك به للجميع بقدوم العام الجديد، ويتحدث فيه عن أهم التغريدات التي احتفل بها مستخدموه في بداية عام 2013.



حيث أشار الموقع إلى أن الملايين من المستخدمين قاموا بالتغريد على حساباتهم عند دخول اللحظات الأولى من عام 2013 كلٌ حسب منطقته الزمنية.



وأضاف الموقع صورة قام بتصميمها أحد مستخدميه توضّح عدد التغريدات في الثانية الواحدة حسب توزع المناطق الجغرافية.



وشهد الموقع العديد من التغريدات الفردية والحميمية التي تتحدث عن آمال وأفكار الناس بالعام الجديد في جميع أنحاء العالم، وحتى في الفضاء.



حيث قام رائد الفضاء الكندي "كريس هادفيلد" بالتغريد من محطة الفضاء الدولية ليقدم التهاني لمتابعيه.



كما قام أحد المغردين بنشر أول شروق للشمس على قمة جبل فوجي أعلى قمة في اليابان، والتي يبلغ ارتفاعها 3,776.24 متر.



ونشر الموقع بعض التغريدات الخاصة باحتفالية رأس السنة التي قام بكتابتها العديد من المشاهير والرياضيين في العالم، والتي تمنّوا بها للجميع سنةً جديدة ملؤها السعادة.