آبل تعكف على تطوير آيفون 6 بنظام آي أو أس 7

اتفاق مع "TSMC" لإنتاج الرقائق

تشير تقارير صحافية نُشرت مؤخراً إلى أن شركة "آبل" تعكف حالياً على تطوير أحدث إصداراتها من هاتفها الذكي الشهير "آيفون"، يعمل بأحدث نسخة من نظام تشغيلها النقال "آي أو أس".وذكر الموقع التقني "The Next Web"، نقلاً عن عدد كبير من المطورين، أن "آبل" تختبر في الوقت الراهن جيلاً جديداً من "آيفون" يحمل رقم "iPhone 6.1"، يعمل بنظام تشغيل "آي أو أس 7". ومن المتوقع أن يتم طرح هاتف آيفون القادم في يونيو/حزيران المقبل من العام الجاري.

في سياق متصل وفي خطوة متوقعة من قبل شركة "آبل"، أبرمت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "TSMC" التايوانية لإنتاج نسخ من رقائق معالجها المركزي "A6X" المستند إلى تقنية "28 نانومتر" والموجود بالجيل الرابع من جهازها اللوحي الشهير "آيباد 4".



وتهدف العملاقة الأمريكية بهذه الخطوة الجدية إلى النأي بنفسها تماماً عن منافستها الكورية سامسونغ وعدم الاعتماد عليها في هذا المجال، وذلك بعد اندلاع حرب براءات الاختراعات القائمة بين الشركتين.



ووفقاً لمصادر متطلعة أيضاً، تخطط شركة "آبل" لاتفاق مع شركة "TSMC" لبدء إنتاج جيل جديد من الرقائق الإلكترونية المستندة إلى تقنية "20 نانومتر"، ومن المتوقع البدء في التصميم والتنفيذ مع بداية العام الجاري، ومن المخطط إنتاج كمية ضخمة من هذه الرقاقات بحلول نهاية عام 2013.

"Active Stylus"

كما تسعى شركة "آبل" حالياً للاستثمار في مجال الأقلام الإلكترونية والحصول على براءة اختراع تتعلق بهذا القطاع، وذلك وفقاً لتقرير نُشر في مدونة "Patently Apple".



لكن شركة "آبل" لم تتقدم بنفسها بطلب براءة الاختراع، حيث تقدم مهندسان تابعان للعملاقة بهذا الطلب، وهذا إجراء مسموح في الشركة. وقد أُطلق على هذا القلم اسم "Active Stylus"، وهو مجهز بقطب إلكتروني يتيح تفاعله مع الشاشة اللمسية الحساسة، في محاولة لمنافسة العملاقة الكورية "سامسونغ" بجهازها الهجين "غالاكسي نوت" المدعوم بقلم يقوم بوظائف عدة.



وسارت تكهنات بأن "آبل" تعتزم إنتاج "آيفون" أو "آيباد" جديد أو نسخة جديدة من "آيباد ميني" مزوداً بقلم إلكتروني، كما هو الحال مع شركة سامسونغ واحتمالات طرح هاتفها الذكي الجديد "غالاكسي أس 4" داعماً لقلمها "S-Pen".