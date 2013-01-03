خرائط وأماكن جوجل تصل إلى هيونداي وكيا آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

أعلنت شركة "جوجل" أنها ستعمل على دمج خرائط جوجل (Google Maps) وخدمة الأماكن الخاصة بجوجل (Places) في نظم تقنيات الملاحة الذكية داخل سيارات شركتي هيونداي موتور وكيا. وأول سيارة ستصل إليها هذه التقنيات الحديثة هي (Kia Sorento CUV) 2014، وسيتم الإعلان عن أنواع أخرى خلال الأشهر القادمة. ومن غير المعروف متى سيتم إطلاق أول سيارة تحمل العلامة التجارية لهيونداي مع هذه التقنيات الجديدة.



وسيقدم النظام الجديد ميزة تدعى Send2Car والتي تسمح للمستخدمين بإرسال النقاط المهمة والواجهات الخاصة بهم من خلال خرائط "جوجل" على هواتفهم الذكية إلى سياراتهم بشكلٍ مباشر. وهذه الميزة ليست بالجديدة، حيث إن كلًا من فورد وأودي وBMW تستخدمها في بعض سياراتها. ولكن سيتم أيضًا استخدام خرائط جوجل لتحديد الاتجاهات داخل شاشة موجودة ضمن السيارة، وعرض معلومات عن الأماكن التي يمر من قربها السائق بفضل خدمة Places.



وقال مدير مؤسسة الخرائط في جوجل اليوم إن الشركة تبحث دائماً عن أفضل السبل التي تسهل على المستخدمين اكتشاف المزيد من المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم، حيث يتم اقتراح أماكن لتناول القهوة أو أماكن لتنظيف الملابس على سبيل المثال.



يُذكر أن جوجل سلطت الضوء أيضا على تكامل خرائطها مع أنواع السيارات الأخرى بما في ذلك سيارات شركة أودي التي تستخدم محرك بحث جوجل المحلي والأقمار الصناعية وصور للشوارع وبعض الخدمات الأخرى.