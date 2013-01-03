يوتيوب يدعم عدداً من أجهزة التلفاز الذكية آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04 المصدر: دبي - رشا صفوت

أعلنت عملاقة البحث على الشبكة العنكبوتية "جوجل" عن إضافة ميزة جديدة لموقع مشاركة الفيديو "يوتيوب" المملوك من قبل شركة "جوجل"، تتمثل في دعم أجهزة التلفاز الذكية الأخرى غير تلفاز جوجل "Google TV"، يتيح مستخدمي أجهزة أندرويد النقالة سواء الهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية التحكم في "Smart TV" المصنعة من قبل شركات أخرى مثل "إل جي" و"باناسونيك" و"سوني"، وستكشف عن الميزة خلال معرض "CES 2013" الذي ستنطلق فعالياته بعد خمسة أيام بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.



وثمة توقعات بتوسيع هذه الميزة لتشمل أجهزة تلفاز "فيليبس" و"سامسونغ" و"شارب" و"توشيبا" و"Vizio" الذكية في وقت لاحق من العام الجاري.



يُذكر أن جوجل أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني العام المنصرم عن تحديث لتطبيق "يوتيوب"، لكنه كان مقتصراً فقط على تدفق وبث محتوى الفيديو من أجهزة "أندرويد" النقالة من هواتف ذكية وحواسيب لوحية إلى شاشة تلفاز جوجل "Google TV" وإمكانية التحكم بها من خلالها.