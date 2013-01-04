حياة ستيف جوبز على الشاشة الكبيرة في أبريل المقبل آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "JOBS"، الذي يستعرض حياة مؤسس شركة "آبل" الراحل ستيف جوبز، أنها ستعرض الفيلم للمرة الأولى في شهر أبريل/نيسان المقبل بعد أن مضى على غياب جوبز حوالي سنة ونصف.



ويحكي الفيلم قصة حياة جوبز في الفترة ما بين 1971 وحتى عام 2000، ليغطي تاريخ تأسيس شركة آبل وكذلك شركة NeXT وPixar، وكيف استحوذت شركة آبل على NeXT وعودة جوبز لـ"آبل".



وقد بدأ تصوير فيلم "JOBS" بكشلٍ أساسي داخل المنزل الحقيقي للعائلة في يونيو/حزيران الماضي، وقد تسربت حينها بعض الصور من الإنتاج والتي تظهر الممثل Ashton Kutcher بدور ستيف جوبز.



وسيمثل في الفيلم مجموعة من الممثلين، أمثال Matthew Modine بدور الرئيس التنفيذي السابق لشركة آبل "جون سكولي"، وJosh Gad بدور المؤسس المشارك في الشركة "ستيف وزنياك".



يذكر أن جوبز من مواليد العام 1955، وهو ابن مهاجر سوري تبنته عائلة أمريكية، حيث نشأ ودرس في كاليفورنيا. وقد أسس "آبل" في العام 1976 مع كل من Steve Wozniak و Ronald Wayne، وتوفي عن عمر 56 عاماً بعد صراع مع المرض وبعد يوم واحد من إعلان "آبل" عن هاتفها "آيفون 4 إس".