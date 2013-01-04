Catwalk هاتف مرتقب مصنوع كلياً من الألمنيوم آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 00:04 - GMT 21:04 المصدر: دبي - رشا صفوت

تخطط شركة "نوكيا" الفنلندية الرائدة في قطاع الاتصالات المتحركة لإطلاق خط إنتاج جديد من الهواتف الذكية المعتمدة على نظام تشغيل مايكروسوفت النقال "ويندوز فون 8"، يتمتع بنحافته ووزنه الخفيف، نظراً لأن هيكله الخارجي مصنوع كلياً من مادة الألمنيوم، وذلك وفقاً لتقرير نُشر في الموقع الإلكتروني التقني الأمريكي الشهير "The Verge".



وحسب التقرير فإن نوكيا تتأهب لإطلاق سلسلة هواتف ذكية هذا العام الجاري من فئة الهواتف الذكية فائقة المواصفات التقنية، لتصبح جيلاً جديداً تندرج تحت الاسم الرمزي "Catwalk" أخف وزناً وأرق من هاتفها الذكي الشهير "لوميا 920".



صُمم هاتف "Catwalk" ليصبح خليفة هاتف "لوميا 920" الذي حقق نجاحاً مذهلاً للشركة الفنلندية، يتسم بمواصفات وعتاد مشابه للأخير، لكنه يختلف عنه من حيث الهيكل الخارجي المصنوع من مادة الألمنيوم بدلاً من مادة البولي كربونات التي تكسو هاتف "لوميا 920".



ومن الواضح أن شركة نوكيا تسعى من خلال إقدامها على هذه الخطوة منافسة عملاقة التكنولوجيا الأمريكية "آبل" بهواتفها الذكية الشهيرة "آي فون" من حيث الحجم والوزن، هذا الشيء الذي لم تستطع نوكيا تحقيقه لدى "لوميا 920"، حيث يبلغ وزن الأخير 185 غراماً وبسمك 10.7 مم، مقارنة بهاتف "آي فون 5" البالغ وزنه 112 غراما وسمكه 7.6 مم.



كما تستعد نوكيا لطرح إصدارين جديدين ضمن سلسلة هواتفها الذكية الشهيرة باسم "لوميا" خلال هذا العام الجاري.