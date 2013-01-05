آبل تحاول كسب أكبر قاعدة مستهلكين من خلال آيفون ميني آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

أشارت آخر التحليلات بأن شركة آبل تحاول كسب أكبر قاعدة من المستهلكين عن طريق إطلاق نسخة مصغّرة من هاتفها آيفون، تدعى "آيفون ميني" لتكون أرخص ثمنًا وبديلًا مناسبًا لبعض المستخدمين.



ولكن مع زيادة الطلب على هاتف "آيفون 5" ومبيعاته الضخمة، فإن آبل لن تضع هذا الخيار على جدول أعمالها هذا العام، وإنما يُعتقد أنه سيأتي في وقتٍ ما خلال الأعوام القادمة.



ويتوقع أن تطلق آبل هاتف "آيفون ميني" خلال الـ3 سنوات المقبلة، لتحل مشكلة مئات الملايين من المستهلكين في جميع أنحاء العالم والذين لا يملكون هاتف آيفون حاليًا إما لسعره أو لحجمه.



ويرى المحلل Peter Misek بأن آبل قد تقوم بتخفيض أسعار منتجاتها في وقتٍ مبكر خلال الصيف القادم، حيث يتوقع أن يتراوح سعر "آيفون 5" من 200 إلى 250 دولار أمريكي.



وبالتالي ستواصل آبل معركتها مع شركة سامسونج الكورية للسيطرة على الحصة السوقية للهواتف المحمولة في عام 2013.



ومن المتوقع أن تكشف سامسونج عن هاتفها المنافس "جالاكسي إس 4" منتصف هذا العام، كما أشار أحد التقارير إلى أن هاتف سامسونج الجديد قد يصل للمستهلك في فبراير/شباط القادم، إلّا أن الشركة قلّلت من أهمية تلك الشائعات بسرعة.



يُشار إلى أن آبل قد كشفت عن آخر هواتفها "آيفون 5" في شهر سبتمبر/أيلول الماضي 2012، ومن المرجح أن تقوم بتحديثه وإطلاق النسخة المحسّنة "آيفون 5 إس" في يونيو/حزيران القادم، حسب توقعات بعض المحللين.