آندرويد يتغلب على الآيفون بعدد مستخدمي فيسبوك آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

كشف موقع “techcrunch” بالتعاون مع شركة “enders analysis” المتخصصة في مجال خدمات البحوث والتحليلات، النقاب عن عدد مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على الأجهزة المحمولة.



وقال الموقع إن شركة “enders analysis” تمكنت من الحصول على إحصائيات بعدد مستخدمي “فيسبوك” حتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، وبعد مقارنة المعطيات التي حصلت عليها الشركة مع معطيات شركات التحليلات الأخرى ومع الأعداد الرسمية التي كشفت عنها “فيسبوك”، قبل أن تتوقف عن تزويد أرقام المستخدمين على هذه الأجهزة، تبين أن النتائج دقيقة.



حتى شهر أيلول (سبتمبر) 2011، كان عدد مستخدمي “فيسبوك” النشطين شهريًا على نظام “أندرويد” 66 مليون مستخدم، مقابل 91 مليون عن طريق هواتف “آيفون”.



وبعد شهرين من هذا التاريخ، أكدت الأرقام تجاوز عدد مستخدمي تطبيق “فيسبوك” على “أندرويد” نظيره على نظام “ios”. وأظهرت آخر الأرقام وصول عدد المستخدمين النشطين شهريًا على “أندرويد” إلى 192.8 مليون مستخدم، بينما وصل العدد على أجهزة “آيفون” إلى 147.2 مليون، وذلك حتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.



واستخلص موقع “techcrunch” أن النمو الكبير الذي حققه “فيسبوك” على نظام “أندرويد” كان السبب وراء زيادة عدد مستخدمي شبكة التواصل على الأجهزة المحمولة إلى 604 مليون مستخدم بحلول نهاية الشهر الثالث من العام المنصرم 2012.



ولكن وعلى الرغم من تفوق “أندرويد” على منافسه “ios”، ما تزال أجهزة “آيفون” تتمتع بمعدل نفوذية أفضل وبمراحل من أجهزة “أندرويد”، فوفقًا للموقع، يستخدم ما نسبته 73.6% من العدد المقدر، والذي يبلغ 200 مليون مستخدم على أجهزة “آيفون”، تطبيق “فيسبوك” الأصلي.



في حين لا تتجاوز نسبة مستخدمي التطبيق الأصلي على نظام “أندرويد” 35% من بين 550 مليون مستخدم، والسبب، بحسب الموقع، هو غلبة مستخدمي “أندرويد” في الصين التي تحجب موقع “فيسبوك” عن مستخدميها، ومع هذا، يُظهر معدل نفوذية “فيسبوك” بطأ في بعض الأسواق الناشئة، مثل الهند التي تُعتبر أجهزة “أندرويد” فيها أكثر شيوعًا من “آيفون”.



أما عن عدد مستخدمي “فيسبوك” على حاسب “آبل” اللوحي، “آيباد” فقد نما العدد من بضعة ملايين في أيلول (سبتمبر) 2011 إلى 48 مليون مستخدم نشط شهريًا حتى نفس الشهر من العام المنصرم.



ومع وجود أكثر من 195.2 مليون مستخدم لتطبيق “فيسبوك” الأصلي على الأجهزة العاملة بنظام “ios”، لا تتجاوز نسبة المستخدمين الذي يستخدمون ميزة دمج “فيسبوك” مع الإصدار السادس من نظام “ios”، الـ 27.5% أو ما يقارب 53.8 مليون مستخدم.



مما يعني، بحسب الموقع، وجود الكثير من مستخدمي “فيسبوك” على نظام “ios” الذين لا يستخدمون بعض الوظائف، مثل مزامنة جهات الاتصال، والمشاركة، وعملية تسجيل الدخول لمرة واحدة، والتطبيقات الخارجية التي تقدم خدمة الوصول إلى “فيسبوك”، مما يستدعي قيام شبكة التواصل بإقناع المستخدمين أكثر باستخدام ميزة الدمج الجديدة.



على هواتف “نوكيا”، و“بلاك بيري”، و“ويندوز فون”، وعلى الهواتف التقليدية:



وفقًا لموقع “techcrunch”، أكدت الأرقام، أنه ومنذ أيلول (سبتمبر) 2011 حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، طرق تطبيق “فيسبوك” للهواتف التقليدية، على حد تعبيره، باب كل هاتف يدعم منصة تطبيقات “جافا”، إذ تضاعف عدد مستخدمي “فيسبوك” النشطين شهريًا حتى بلغ 82 مليون مستخدم على الهواتف التقليدية.



أما بالنسبة لهواتف “بلاك بيري” فقد وصل عدد مستخدمي تطبيق “فيسبوك” إلى 60.2 مليون بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2012، وبفارق ليس بالكبير، عن العدد قبل عام، فقد كان العدد 48.9 مليون، ووفقًا للموقع، لم يحقق تطبيق “فيسبوك” على حاسب “بلاي بوك” اللوحي نجاحًا كبيرًا، فعدد مستخدميه لا يتجاوز 690,000 مستخدم نشط شهريًا وذلك حتى شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.



في حين ذكرت الأرقام، أن عدد مستخدمي تطبيق “فيسبوك” على نظام “ويندوز فون” لا يتجاوز مليوني مستخدم، أما بالنسبة لهواتف “نوكيا” فهي تملك 15.7 مليون مستخدم نشط شهريًا.