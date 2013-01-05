LG تكشف عن جهازها اللوحي الأول بنظام ويندوز 8

تستعد شركة "إل جي إليكترونيكس" الكورية للكشف عن أول جهاز لوحي هجين من إنتاجها يندرج تحت اسم"Tab-Book H160"، يعمل بنظام تشغيل "ويندوز 8"، ومزود بلوحة مفاتيح قابلة للانزلاق، بحيث يمكن تحويله من اللوحي إلى جهاز دفتري محمول لإنجاز كافة الأعمال.يأتي الجهاز بشاشة عرض قياسها 11.6 بوصة بدقة وضوح 768×1366 بيكسل ومعالج مركزي من نوع "Atom Z2760" بسرعة 1.8 غيغاهيرتز، كما ستطرح بالأسواق أيضاً جهاز "Tab-Book Ultra Z160" بمعالج "إنتل كور آي 5".ويحتوي الجهاز من حيث المواصفات التقنية على ذاكرة عشوائية بسعة 2 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 64 غيغابايت قابلة للزيادة عبر منفذ "مايكرو إس دي"، ويدعم تقنية "واي فاي" و"بلوتوث 4.0"، ومزود من الأمام بكاميرا لدعم الدردشة ومكالمات الفيديو، ويتضمن عدة منافذ منها "HDMI" ومنفذين "يو إس بي"، إلى جانب دعمه للنظام الملاحي الأمريكي "GPS".ووفقاً للشركة فإن الجهاز يستمر للعمل حتى 12 ساعة، حيث يصل حياة بطارية الجهاز من نوع "ليثيوم- بوليمر" حال تشغيل الفيديو لمدة 9 ساعات، وتبلغ مقاييس الجهاز 192×286×15.9 مم، بسمك 15.9 مم ويزن 1.05 كيلوغرام.

بجانب جهازها الهجين، ستكشف أيضاً "LG" عن ثلاثة أنظمة صوتية مصممة أحدهما يحمل اسم "BH9430PW" من فئة النظام الصوتي المسرحي "9-1" يدعم تقنية الاتصال قريب المدى "NFC"، وتقنية "بلوتوث" للاقتران بالهواتف الذكية والحواسيب اللوحية وتبادل المحتوى الرقمي بسلاسة وسهولة.



والثاني يحمل اسم "ND8630" مزود بقاعدة ارتكاز يدعم الأجهزة النقالة المعتمدة على نظامي التشغيل "IOS" الخاص بآبل و"أندرويد" التابع لجوجل.



أما النظام الصوتي الثالث فهو لاسلكي قابل للحمل يندرج تحت الاسم الرمزي "NP6630".



ومن المتوقع أن تكشف "إل جي" عن مزيد من الأجهزة الأخرى وتفاصيلها وخصائصها ومميزاتها خلال مؤتمرها الصحفي على هامش معرض الإلكترونيات الاستهلاكية المقرر تنظيمه في الفترة من 8 إلى 11 يناير/كانون الثاني الجاري بمدينة "لاس فيغاس" الأمريكية.