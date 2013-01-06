فوجي فيلم تكشف عن كاميرتي X100S وX20

كشفت "فوجي فيلم"، الشركة اليابانية المتخصصة في مجال معدات التصوير، عن كاميرتين رقميتين، أطلقت على الأولى اسم X100S، التي تأتي خلفاً لكاميرتها X100 وأطلقت على الأخرى اسم X20، وتأتي خلفاً لـX10.وتتميز كاميرا X100S بمعدل تركيز تلقائي (AutoFocus) أسرع من سابقتها، وذلك بفضل تقنية كشف الطور التي يوفرها مستشعر "X-Trans CMOS II" الذي تستخدمه الكاميرا، والذي يحقق، بحسب الشركة، سرعة قفل لا تتجاوز 0.08 ثانية، ما حدا بـ"فوجي فيلم" إلى الزعم بأن معدل التركيز التلقائي في X100S هو الأسرع في العالم.وتتمتع X100S الجديدة أيضاً بزمن إقلاع سريع لا يتجاوز 0.5 ثانية، وذلك بفضل معالج الكاميرا EXR Processor II، الذي يمنح الكاميرا سرعة تشغيل إضافية، بحيث تمكن المصورين من التقاط الصور المتلاحقة بفاصل زمني لا يتجاوز 0.5 ثانية، وبمعدل تأخر للمغلاق لا يتجاوز 0.1 ثانية.

وبحسب ما ذكرت الشركة فإن كل معالج يساهم في إنقاص معدل الضجيج بنسبة تزيد على 30% مقارنة بكاميرا X100. وتتمتع الكاميرا الجديدة التي تأتي بدقة 16.3 ميغابيكسل، بالقدرة على التقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما يمكنها التصوير بوضعية الاندفاع بمعدل 6 إطارات في الثانية وبالدقة الكاملة.



أما عن مواصفات الكاميرا الثانية X20، قالت الشركة إنها تأتي بدقة 12 ميغابيكسل وبنفس مستشعر كاميرا X100S، ويصل أقصى مدى لفتحة العدسة f/2.0-2.8، مع معدل تكبير بصري يدوي بواسطة ماسورة العدسة يصل إلى x4.



وبالإضافة إلى ذلك، تستطيع الكاميرا التقاط مقاطع فيديو بدقة 1080p أو ما يُعرف بالدقة الكاملة وبمعدل 60 إطار في الثانية (fps).



الجدير بالذكر أن "فوجي فيلم" لم تفصح إلى الآن عن سعر أو موعد توافر الكاميرتين، ولكنها أكدت أنهما سيأتيان باللون الأسود الكامل أو بخليط من الأسود والفضي، ويتوقع أن تقوم الشركة بعرضهما الأسبوع المقبل ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الدولي CES 2013، والذي سيعقد من 8 إلى 11 يناير/كانون الثاني الجاري في ولاية لاس فيغاس الأمريكية.