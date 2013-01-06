لينوفو تكشف عن أول هاتف ذكي مزوّد بمعالج ميدفيلد

تستعد شركة "لينوفو" الصينية المتخصصة في صناعة الحواسيب المحمولة والمكتبية، للكشف عن أول هاتف ذكي مزوّد بمعالج إنتل الجديد "ميدفيلد Medfield" ثنائي النواة يحمل اسم "Lenovo K5"، وذلك على هامش فعاليات معرض "CES 2013" الذي سينطلق بعد يومين ويستمر حتى 11 يناير/كانون الثاني بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.ومن مواصفات هاتف لينوفو القادم فهو مزوّد بشاشة عرض قياسها 5.5 بوصة بدقة وضوح كاملة 1080×1920 بيكسل بكثافة بيكسلات تبلغ 404 للبوصة المربعة الواحدة، ويحتوي على معالج إنتل ثنائي النواة بسرعة تتراوح بين 1.6 و2 غيغاهيرتز، وذاكرة عشوائية بسعة 2 غيغابايت.ويحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل وأخرى أمامية بدقة 2 ميغابيكسل، ويتمتع ببطارية ذي سعة كبيرة تبلغ 3500 ميللي أمبير، بجانب إمكانية شحن الجهاز عن طريق الحث.

كما يتميز باحتوائه على منفذين لشريحتي اتصال، ومن المتوقع أن يعمل الجهاز ضمن بيئة نظام تشغيل "أندرويد 4.2-جيلي بين"، ويبلغ سمك الهاتف قرابة 6.7 مم.



يُذكر أن شركة موتورولا أعلنت العام المنصرم عن هاتفها الذكي "RAZR i" المزوّد بإحدى معالجات منصة "ميدفيلد" أيضاً المقدمة من شركة إنتل ولكنه أحادي النواة بتردد 2000 ميغاهيرتز.