إتش بي تكشف عن شاشات عالية الدقة للحاسبات الشخصية آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

كشفت "إتش بي" الشركة الأمريكية المتخصصة في مجال الإلكترونيات، اليوم النقاب عن مجموعة من شاشات الحاسبات الشخصية، وذلك ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الدولي CES 2013 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.







وتأتي الشاشات الجديدة بقياسات متفاوتة تتراوح بين 20 إلى 27 بوصة، ولكنها تفتقر إلى ميزة اللمس المتعدد، كما كان متوقعا من "إتش بي" لمواكبة نظام التشغيل الجديد "ويندوز 8"، ولكنها بالمقابل، تأتي الشاشات الجديدة بدقة 1080p (وضوح كامل). أما عن تفاصيل مواقفات الشاشات:







Envy 27: تأتي هذه الشاشة، كما يوحي اسمها بقياس 27 بوصة، وهي أكبر شاشات "إتش بي" الجديدة، وأغلاها سعراً، إذ تكلف 499 دولاراً، ولكن بالمقابل، تستخدم هذه الشاشة، التي تمتد من الحافة إلى الحافة، تقنية IPS التي تعطي زواية رؤية واسعة تصل إلى 178 درجة، والتي تتميز بأن معدل انعكاس الضوء عنها منخفض.



كما تتمتع الشاشة بدقة 1080p (كامل الوضوح)، وتستخدم تقنية “Beats Audio” الصوتية.



أما من ناحية المنافذ، فتأتي شاشة Envy 27 بمنفذ VGA، و DisplayPort، و HDMI، و منفذ 3.5 ميليمتر لسماعة الرأس، كما تسمح الشاشة الجديدة بالاتصال مع مكبرات الصوت لاسلكياً. ووفقاً لـ "إتش بي"، ستكون هذه الشاشة متوفرة في 3 فبراير/شباط القادم.







Pavilion: وتأتي هذه الشاشة بقياسات متفاوتة يدل عليها الرقم الذي يأتي بعد الرمز xiالذي يرافق الاسم الرئيسي، وبحسب الأرقام، تأتي هذه الشاشة بقياس (xi20, xi22, xi23, xi25, xi27) بوصة، أما عن باقي المواصفات، فتستخدم جميع قياسات هذه الشاشة تقنية IPS الموجودة في شاشة Envy 27، وبدقة 1080p (كامل الوضوح)، وبمنافذ VGAو DVIو HDMI.



ماعدا نموذج 20 بوصة فيأتي بدقة (1600×900) بكسل، وبمنفذي VGAو DVI فقط. أما عن سعر وموعد توفر هذه الشاشات، قالت "إتش بي" إنها ستكون متوفرة في غضون أسابيع وبأسعار تتراوح بين 130 إلى 340 دولاراً.







ProDisplay: وتأتي هذه الشاشة بعدة نماذج (P191, P201, P201m, P221)، وهي مخصصة لقطاع الأعمال، وتتراوح قياساتها بين 18.5 إلى 21 بوصة. وتأتي الشاشة ذات القياس الأكبر بدقة 1080p (وضوح كامل)، بينما يأتي نموذج 20 بوصة بدقة (1600×900) بكسل، في حين تأتي الشاشة ذات القياس الأصغر بدقة (1366×768) بكسل، ويتمتع جميع النماذج بمعدل تباين (1000:1)، بالإضافة إلى إمكانية إمالة الشاشة بـ 35 درجة والدوران بزاوية قائمة 90 درجة بفضل منصتها. أما عن سعر وموعد توفر هذه الشاشات، قالت الشركة إن أسعارها ستتراوح بين 129 إلى 179 دولاراً وهي متوفرة حالياً.







يُذكر أن “إتش بي” تقوم حالياً بعرض منتجات أخرى بمعرض الإلكترونيات الدولي CES 2013 الذي يعقد بين 8 إلى 11 يناير/كانون الثاني الجاري في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.