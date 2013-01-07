لينوفو تكشف عن حاسب Erazer X700 المخصص للألعاب آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

كشفت شركة "لينوفو" الصينية المتخصصة في مجال الإلكترونيات اليوم الاثنين عن حاسب مكتبي ضخم مخصص للألعاب، أطلقت عليه اسم" Erazer X700".



ويتمتع هذا الحاسب بشكل مميز وإنارة داخلية زرقاء.



ويتميز بامتلاكه زر overclock (رفع تردد المعالج) لزيادة الأداء، حيث يمكن الضغط على الزر في حال الرغبة برفع قوة المعالج.



ويملك معالج إنتل من الجيل الثالث Core i7 قابلًا للتوافق إما مع بطاقة رسوميات GeForce GTX660 ثنائية، أو معAMD Radeon HD 8950.



وتصل ذاكرة الوصول العشوائي لهذا الحاسب إلى 16 جيجابايت من نوع DDR3. ويمكن الاختيار من بين مجموعة واسعة من الخيارات المتعلقة بمساحة التخزين ومحركات الأقراص الضوئية.



وسيكون حاسب "Erazer X700" متاحًا للجميع في شهر يونيو/حزيران القادم، ابتداءً من 1499 دولار أمريكي، ويختلف السعر حسب الخيارات التي يطلبها المستخدم.



يُذكر أن شركة لينوفو أعلنت قبل قليل عن بعض منتجاتها الجديدة، ومنها حاسب "IdeaCentre Horizon" خلال لقاءات وبيانات صحفية، وذلك قبل افتتاح معرض CES الذي سينطلق غدًا الأربعاء في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.