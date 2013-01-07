Hapifork شوكة ذكية لضبط السلوك الغذائي

استعرضت شركة "Hapilabs" المتخصصة في إنتاج أجهزة وتطبيقات تهدف إلى تحسين الصحة العامة للفرد من خلال التكنولوجيا الجديدة، مزايا أدوات طعام ذكية مصممة على يد المصمم الفرنسي Jacques Lépine، طورت خصيصاً لتحسين سلوك الشخص أثناء تناول وجبته الغذائية.وأُطلق على أداة الطعام اسم "Hapifork"، وهي قادرة على تنبيه الفرد لتناول الطعام ببطء حال الإسراع في ذلك عن طريق اهتزازه سريعة للشوكة أو الملعقة الذكية، مع إظهار إشارة ضوئية مدمجة بها.واستند في تنبهاتها إلى مبدأ الشعور بالشبع والذي يأتي بعد 20 دقيقة من بدء تناول الطعام، حيث ترسل المعدة إشاراتها للدماغ بالشبع، فكلما أسرع الشخص في تناول الطعام كانت لديه الرغبة في الحصول على المزيد منه.جاءت هذه الأدوات الذكية لتساعد المرء على التعود على طريقة أكل صحية ومفيدة، وبالتالي تحسين عملية الهضم، ومن ثم إلى إنقاص الوزن.

ومن المميزات الأخرى لهذه الشوكة أو الملعقة أنها مزوّدة بدائرة كهربائية تعمل فور معرفة اقترابها من الفم، بالإضافة إلى أنها تخبر الشخص المسافة الصحيحة بين الشوكة والفم، ومراقبة وقياس المدة المناسبة منذ بدء الوجبة حتى إنهائها.



وكذلك قياس مقدار الحصص أو كمية الطعام التي ينبغي إدخالها الفم في الدقيقة الواحدة، والمدة بين "اللقمة" والأخرى.



بالإضافة إلى أن "هابي فورك" مزودة بمنفذ "يو إس بي" لإمكانية اتصالها بجهاز الكمبيوتر، كما أنها تدعم تقنية "بلوتوث"، كي يمكن اقترانها بالهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي، وبالتالي نقل كافة البيانات إلى الخدمة السحابية للشركة لإعلام الشخص الطرق المثلى في تناول الوجبات الغذائية، وتنظيم عملية الهضم وإمكانية خفض الوزن، وكذلك إمكانية مشاركة هذه المعلومات والبيانات مع الأصدقاء والأهل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخطط الشركة طرح منتجها الجديد "Hapifork" خلال الربع الثاني من العام الجاري بسعر 100 دولار أمريكي، وستتوافر بعدة ألوان جذابة وتشمل الأزرق والأخضر والأسود والأبيض والوردي، في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، ومن المتوقع أن يتم طرحها في باقي الدول الأخرى بحلول عام 2014.



كما ستقدم شركة "Hapilabs" جهاز خاص باللياقة البدنية يحمل اسم "Hapitrack" لقياس الخطوات والمسافة والوقت والسعرات الحرارية، خلال مشاركتها فعاليات مؤتمر "CES" المنعقد حالياً بولاية لاس فيغاس الأمريكية وتستمر حتى 11 الشهر الجاري.