Papertab جهاز لوحي مرن قابل للطيّ والانثناء

طيّ الشاشة وتقليب زواياها

طوّرت شركة "إنتل كورب" الأمريكية المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية ومعالجات الحواسيب الشخصية واللوحية، نموذجاً جديداً لجهاز لوحي يتمتع بشاشة نحيفة مرنة قابلة للطيّ والانثناء كورقة إلكترونية، وذلك بالتعاون مع شركة "Plastic Logic" وجامعة كوينز في مقاطعة أونتاريو الكندية.ويتمتع هذا اللوحي المرن الذي أطلق عليه اسم "Papertab" من حيث المواصفات التقنية بشاشة عرض بلاستيكية مرنة تدعم تقنية اللمس قياسها 10.7 بوصة طُورت من قبل شركة "Plastic Logic" البريطانية المتخصصة في أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية، ومدعومة بالجيل الثاني من معالج إنتل "كور آي 5".وبدلاً من وجود العديد من التطبيقات أو النوافذ على شاشة واحدة، كما هو الحال مع الحواسيب اللوحية الحالية، تستند تكنولوجيا هذا النوع من الأجهزة اللوحية المرنة إلى استخدام العديد من الشاشات جنباً إلى جنب، بحيث يتم فتح وتشغيل تطبيق واحد فقط على كل شاشة، فواحدة لتصفح رسائل البريد الإلكتروني وأخرى للصور وأخرى للكتابة.

وتشبه هذه الفكرة تنظيم المستندات الورقية إلى جانب بعضها البعض، وهذا يعني أن يكون للمستخدم 10 أو أكثر من هذه الشاشات التفاعلية، ويمكن توصيل هذه الشاشات بجهاز الكمبيوتر.



كما يمكن توصيل الشاشات ببعضها بعضاً ومشاركة المعلومات فيما بينها، من خلال النقر بالإصبع أو القلم على إحدى الشاشات والانتقال إلى الأخرى، بالإضافة إلى إمكانية تحويل كافة هذه الشاشات إلى شاشة واحدة من خلال انضمام شاشتين أو أكثر جنباً إلى جنب لإنتاج شاشة عرض كبيرة.



وهذه الشاشات التفاعلية "Papertab" لا تنطوي على مفاتيح، بل يتم تفعيلها من خلال خاصية اللمس فقط، ويمكن ثنيها وطيها وتقليب زواياها لتحويل الصفحات، كما يمكن الكتابة عليها أو إرسال "الإيميلات" بواسطة قلم خاص.



وسوف يتم استعراض مزايا اللوحي المرن "Papertab" القائم على فكرة الورقة التفاعلية، خلال معرض "CES 2013" الذي ستنطلق فعالياته، الثلاثاء، وسيستمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.