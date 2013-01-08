سامسونغ تتيح مشاهدة فيلمين على تلفزيون واحد آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: لاس فيغاس - فرانس برس

عرضت مجموعة "سامسونغ" الكورية الجنوبية في لاس فيغاس جهاز تلفزيون جديدا يتيح لشخصين اثنين مشاهدة فيلمين أو برنامجين مختلفين في الوقت نفسه، بفضل شاشة من الجيل الجديد تعمل بتقنية الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء.







وهذا التلفزيون المسمى "أف 9500" هو الأول في العالم الذي يتمتع بوظيفة "المشاهدة المتعددة" التي تسمح "لشخصين بمشاهدة برنامجين مختلفين والاستماع إليهما بدقة عالية، وفي الوقت نفسه على شاشة واحدة"، بحسب ما أكدت المجموعة عشية افتتاح المعرض السنوي للإلكترونيات الاستهلاكية.







وأوضح جو ستينزيانو، وهو مسؤول في "سامسونغ" في الولايات المتحدة، في مؤتمر صحافي أن هذا الأمر "ممكن مع تقنية الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء دون سواها بفضل السرعة الكبيرة" التي تعرض فيها الصور في هذه التكنولوجيا.







وإذا أراد المستهلك مشاهدة صور البرنامج الذي يعنيه دون سواها، عليه أن يرتدي نظارتين خاصتين ثلاثيتي الأبعاد مزودتين بمكبرين للصوت يسمحان له بسماع الصوت الصادر عن البرنامج الذي يشاهده.







وتتميز الشاشات العاملة بتقنية الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء عن شاشات البلازما والبلورات السائلة (أل سي دي) بألوان أفضل وبصورة أعلى دقة.







وحتى اليوم، لا تزال مجموعة "أل جي" الكورية الجنوبية الوحيدة بعد "سامسونغ" التي طرحت للبيع جهاز تلفزيون مزودا بشاشة تعمل بهذه التقنية. وقد أعلنت الأسبوع الماضي فتح باب الطلبات المسبقة على نموذج يبلغ حجم شاشته 55 إنشا (140 سنتمترا) وتبلغ قيمته 11 مليون وون (7800 يورو) وسيصبح متوافرا بحلول نهاية آذار/مارس.