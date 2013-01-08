Polaroid تكشف عن حاسب لوحي جديد مخصص للأطفال

كشفت شركة "بولارويد Polaroid" الأمريكية الرائدة في مجال التصوير الرقمي والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية عن حاسب لوحي جديد مخصص للأطفال يتميز بمواصفات وخصائص تقنية مناسبة لاستخدامات هذه الفئة العمرية، وهيئة تشغيل بسيطة تتيح الوصول إلى الشبكة العنكبوتية وبرامج التلفاز والألعاب والكتب الإلكترونية والبرمجيات التعليمية، تحت مراقبة أبوية.

ويأتي الحاسب اللوحي المندرج تحت الرقم الرمزي "PTAB750" بشاشة عرض قياس 7 بوصات يدعم تقنية اللمس بدقة وضوح 400×800 بيكسل، مزوّد بمعالج سريع يرتكز على بنية "ARM Cortex-A8" بتردد واحد غيغاهيرتز، ويحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 512 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 8 غيغابايت، قابلة للزيادة عبر منفذ "مايكرو إس دي"، ولالتقاط الصور والفيديو متوافر كاميرا خلفية بدقة 2 ميغابيكسل.



ووفقاً للشركة فإن الجهاز قادر على مقاومة الخدوش والصدمات والسقوط والسوائل بفضل تغليفه بطبقة حماية من المطاط تحيط به من كافة جوانب الجهاز، ما يتيح الأطفال استخدامه بحرية كبيرة.



ويعمل الجهاز ضمن بيئة نظام تشغيل "أندرويد 4.0- آيس كريم ساندويتش"، بواجهة مستخدم بسيطة وسلسة، مثبت مسبقاً بعدد من التطبيقات والألعاب المتميزة "35 Premium app"، إلى جانب الكتب الإلكترونية التفاعلية وعدد من البرامج الملائمة للأطفال، من ضمنها برنامج الرسوم"Draw"، والكاميرا "Kids Cam"، وتطبيق "Music Studio"، الذي يُعد بمثابة ركن الإبداع للأطفال، يتيح لهم ابتكار وإنشاء ملفات للصور والفيديو والأغاني والموسيقى ومشاركتها مع الأهل والأصدقاء.



ويدعم الجهاز من حيث الاتصال تقنية "واي فاي"، ومزود ببطارية بسعة عالية قدرها 3500 ميللي أمبير، وتخطط الشركة طرحه بالسوق الأمريكي بسعر 150 دولاراً أمريكياً، ولكنها لم تفصح عن موعد إطلاقه بالأسواق العالمية الأخرى.



وبجانب هذا اللوحي طرحت أيضاً الشركة كاميرتها الجديدة المندرجة تحت الرقم الرمزي "iM1836"، خلال معرض "CES 2013" المنعقد حالياً بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، وتأتي هذه الكاميرا مع خاصية تبديل العدسات، تحتوي على عدسة 33-10 مم، بدقة 18.1 ميغابيكسل، وتدعم تقنيات "واي فاي" و"بلوتوث" لإمكانية اتصالها بالشبكة العنكبوتية والاقتران بالأجهزة الرقمية الأخرى، وتعمل الكاميرا بنظام تشغيل "أندرويد 4.1"، ومزود من الخلف بشاشة قطرها 3.5 بوصة، وتدعم الكاميرا حصرياً عدسات "Micro Four Third" من خلال محول، ما يجعلها متميزة عن كاميرا سامسونغ غالاكسي وكاميرا نايكون، وتخطط الشركة طرحه بسعر 399 دولاراً أمريكياً. كما ستطرح إصداراين آخرين من الكاميرا من دون نظام تشغيل أندرويد وهما "iM1232W" مزودة بتقنية واي فاي وبسعر 349 دولاراً أمريكياً، والأخرى "iM1030" من دون واي فاي بسعر 299 دولاراً أمريكياً.