Xperia Z هاتف جديد يستخدم تحت الماء

كشفت شركة "سوني" اليابانية عن هاتفها الذكي من فئة الهواتف فائقة المواصفات والأداء والإمكانيات، في إطار معرض "CES 2013" المقام حالياً بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.ويأتي هاتف "سوني إكسبيريا زد-Xperia Z" بتصميم أنيق جذاب، إضافة إلى خصائص تقنية متفوقة، حيث يمكن للشخص استخدامه تحت الماء، فهو يدعم معيار مقاومة الماء والغبار، وتسعى من خلاله شركة سوني إلى منافسة كل من هواتف سامسونغ وآبل وجوجل.وعلى بالرغم من إطلاقها عدداً من الهواتف الذكية خلال العام المنصرم، فإنها لم ترقَ إلى المستوى الذي يمكنها من منافسة "غالاكسي إس 3" و"آيفون 5" و"نيكسوس 4".ويأتي هاتف سوني الجديد بشاشة عرض قياسها 5 بوصات بدقة وضوح كاملة 1080×1920 بيكسل بكثافة بيكسلات 443ppi، مزودة بتقنية "Reality Display" المدعومة بمحرك برافيا المتنقل "Mobile Bravia Engine 2"، والهاتف مقاوم للماء والغبار بفضل دعمه لمعايير الحماية "IP55" و"IP57" قادر على البقاء تحت الماء لمدة 30 دقيقة بعمق متر واحد، إلى جانب تغليف الجبهتين الخلفية والأمامية بطبقة زجاجية رقيقة.

ويتضمن الجهاز معالجاً رباعي الأنوية "سناب دراغون 4 إس" بتردد 1.5 غيغاهيرتز، ومعالجاً رسومياً عالي الأداء "Adreno 320"، ويحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 16 غيغابايت قابلة للزيادة عبر منفذ الذاكرة الخارجية "مايكرو إس دي" لتستوعب سعات تخزينية حتى 32 غيغابايت.



ومن حيث التصوير، فإن الهاتف يتمتع بكاميرا خلفية دقتها 13 ميغابيكسل مزودة بمستشعر سوني الجديد "Exmore-RS" من فئة"Exmore-R"، الذي يتمتع بإمكانية تصوير أكثر وضوحاً وإشراقاً وألواناً غنية طبيعية مع تقليص عامل التشويش والضوضاء.



كما أنه مدمج به تقنية تصوير "HDR"، ولا تقتصر على صور فحسب، بل إمكانية تسجيل فيديو بتقنية "HDR"، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 2.1 ميجابيكسل للدردشة ومكالمات الفيديو بدقة وضوح "Full-HD".



فيما يتعلق بتقنيات الاتصال، يدعم الهاتف تقنية "LTE" وشبكات الجيل الثالث المطور "HSPA+"، وتقنية "WLAN" و"بلوتوث 4.0"، وتقنية الاتصال قريب المدى "NFC"، وكذلك نظاما الملاحة الأمريكي "GPS" والروسي "غلوناس"، بجانب احتوائه على منفذ "MHL"، الذي يمزج بين منفذي "مايكرو يو إس بي" و"HDMI" معاً داخل منفذ واحد.

ويتمتع الهاتف ببطارية ذات سعة عالية تبلغ 2330 ميللي أمبير، قادرة على مواصلة العمل لفترة طويلة بفضل وضعية "Stamina" المطورة من قبل سوني للحفاظ على عمر بطارية أطول بمعدل أربع مرات.



ويعمل الهاتف ضمن بيئة نظام تشغيل "أندرويد 4.1 - جيلي بين"، ويبلغ سمك الهاتف 7.9 ملم ويزن 146 غراماً، وتخطط الشركة لطرحه نهاية شهر مارس/أذار المقبل للعام الجاري بسعر متوقع 650 دولاراً أمريكياً.



وبجانب هذا الهاتف قدمت أيضاً سوني هاتف "Xperia ZL" يتضمن نفس خصائص "إكسبيريا زد"، ولكن أخف وأقل وزناً ومغطى بطبقة بلاستيكية بدلاً من الزجاجية، ولا يدعم معيار مقاومة الماء أو الغبار.