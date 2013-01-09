أبل ترفض المصادقة على لعبة عن الحرب السورية آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

قامت شركة أبل برفضSyria: The Endgame وهي لعبة استكشافية تقع أحداثها في سوريا، وذلك لتجاوزها توجيهات أبل المنصوص عليها في متجر أبل للتطبيقات.



وتقوم اللعبة على مبدأ استكشافي محاكي للواقع كما تصفها الشركة المنتجة Auroch Digital بحيث إن كل قرار سياسي أو عسكري يتخذه اللاعب يمكن أن يؤثر على الأحداث التي يواجهها فيما بعد. وهذه ليست أول مرّة تنتج الشركة لعبة مثيرة للجدل، حيث كانت قد أنتجت لعبة تتناول تجارة الأطفال في أوزباكستان.



وكان السبب الرئيسي لرفض اللعبة، بحسب ما نقلت البوابة العربية للأخبار التقنبة، هو أن من أحكام متجر أبل للتطبيقات -الذي وصلت عدد التحميلات فيه إلى 40 مليار- "عدم اتخاذ أي عرق، أو ثقافة، أو شركة، أو حكومة أو مؤسسة حقيقية كهدف للعب"



وكان من الأحداث التقنية المتعلقة بسوريا، حذف يوتيوب حسابين لمرصد حقوق الإنسان عن طريق الخطأ.