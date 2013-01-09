أنحف ساعة يد في العالم بتقنية الحبر الإلكتروني

على هامش معرض "CES 2013" كشفت شركة "Central Standard Timing" الأمريكية الناشئة عن أولى منتجاتها المتمثلة في ساعة يد رقمية على شكل سوار رقيق، تُعد أنحف ساعة في العالم، تندرج تحت الاسم الرمزي "CST-01"، مزودة بشاشة عرض للتوقيت بتقنية الحبر الإلكتروني، ويبلغ سمكها 0.8 مم ووزنها 12 غراماً، فهي أرق من البطاقة الائتمانية.الساعة عبارة عن قطعة واحدة من الفولاذ غير القابل للصدأ "Stainless Steel" وبفضل بطاريتها النحيفة المصنوعة من قبل شركة "Infinite Power Solution" المتخصصة في نظم الطاقة وصناعة بطاريات صغيرة الحجم قابلة لإعادة الشحن، يمكن دمجها داخل الأجهزة الإلكترونية المتطورة الدقيقة.ووفقاً للشركة، فإنه في غضون 10 دقائق يمكن إعادة شحن بطارية الساعة بالكامل عبر شاحن خارجي مخصص للساعة، لتصبح قادرة على العمل لمدة شهر تقريباً.

وبشكل عام يُمكن إعادة شحن مثل هذا النوع من البطاريات "Micro-Energy-Cell" لما يصل إلى 10 آلاف مرة، لتكون صالحة للاستخدام العادي لمدة 15 عاماً، ومزودة من الداخل بمعالج مقدمة من شركة "Seiko Epson" اليابانية الشهيرة بصناعة الطابعات والكاميرات.



تخطط الشركة الأمريكية الناشئة طرح أولى منتجاتها بحلول شهر سبتمبر/أيلول العام الجاري، حيث إن هذا نموذج أولى لهذه الساعة، ومازالت الشركة تجري تعديلات إضافية لها لتكون قادرة على مقاومة السوائل والصدمات والخدوش.



ومن المقرر طرح أولى 500 وحدة مسبقة الطلب من هذا المنتج بسعر 99 دولاراً أمريكياً، فيما يبلغ سعر الساعة عند طرحها بالأسواق العالمية بسعر 129 دولاراً أمريكياً، وستتوافر باللونين الأسود والأبيض.