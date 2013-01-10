أيسر تكشف عن الكمبيوتر اللوحي الجديد Iconia B1-A71

الأسعار والوقت المتوقع لصدروه

أعلنت شركة "أيسر" الأربعاء، إطلاق جهازها اللوحي الجديد Iconia B1-A71، والمخصص للمستخدمين الجدد أو العائلات التي تبحث عن جهاز مناسب لأطفالها.كما يعتبر الكومبيوتر اللوحي الجديد «آيكونيا B1-A71» مثالياً للأشخاص كثيري المشاغل الباحثين عن رفيق مريح وخفيف الحمل.ويتميز هذا الجهاز بشاشة قياس 7 بوصات، وهو نفس حجم صفحة الكتاب القياسية، لمزيد من الراحة أثناء القراءة الإلكترونية، وتصفح الإنترنت، وممارسة الألعاب ومشاهدة أفلام الفيديو.كما أنه من السهل حمل واستخدام هذا الجهاز بيد واحدة فقط، فهو مزود بقبضة ثلاثية الزوايا تقع على الجانب السفلي الأيسر، وتعمل على تحسين القدرة على استخدام الجهاز بيد واحدة.كما أنه سهل الحمل في حقيبة أو ضمن جيب السترة بوزنه الخفيف والذي يبلغ 320 غراماً، مما يجعله أخف كومبيوتر لوحي بقياس 7 بوصات متواجد في الأسواق.يرتقي الجهاز بتجربة المستخدم وخبراته بالأجهزة اللوحية إلى مستوى أعلى، فهو يجمع ما بين المعالج 1.2 غيغاهرتز ثنائي النواة الخاص بتشغيل الألعاب بشكل سريع ومرن، وتصفح الإنترنت ومشاهدة أفلام الفيديو، وبين نظام التشغيل "جيلي بين" من "أندرويد" المتميز بسرعة الحصول على الإجابات الدقيقة على الاستفسارات والتصفح السهل. ولمعالجة الكثير من استفسارات البحث بالإمكان الاستعانة ببرنامج "VoiceSearch" الذي يمكنّك من سماع الإجابة بسرعة.ويحتوي على وحدة التصوير والمشاركة، حيث إنه مزود بكاميرا أمامية لإتاحة إمكانية الدخول في دردشات مرئية ومباشرة مع أصدقائك.

ويتوفر «آيكونيا B1-A71» بأسعار معقولة ومناسبة ضمن عائلة منتجات أيسر الكبيرة والواسعة، وهو مصمم للاستخدام اليومي من خلال برامج التصفح "Modern Day Explorer".



كما أن الجهاز هو كسائر منتجات عائلة أيسر، يقدم تجربة متميزة، وهو متوفر بسعة تبلغ 8 غيغابايت، مع إمكانية توسيع هذه السعة من خلال شريحة من نوع “™microSD”، إضافة إلى أنه يعتبر رفيقاً مثالياً وسهل الاستخدام من قبل المستخدمين الجدد أو الأطفال، في حين يستخدم البالغون الكومبيوترات اللوحية الخاصة بهم.



هذا ويزيد الكومبيوتر اللوحي الجديد «آيكونيا B1-A71» من عدد أفراد عائلة أجهزة الكمبيوتر اللوحية من أيسر، والمكونة من ثلاثة أجهزة لوحية “Android” قياس 10 بوصات، واثنين بقياس 7 بوصات، وواحد بقياس 11 بوصة يعمل بنظام ويندوز 8، وواحد من نوع “Hybrid” بقياس 10 بوصات يعمل بنظام ويندوز 8.



ومن المتوقع أن يتوافر الكومبيوتر اللوحي الجديد «آيكونيا B1-A71» في أسواق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في منتصف شهر يناير بسعر يبدأ من 119 يورو.

أهم الميزات والمواصفات

يعمل بنظام تشغيل أندرويد "جيلي بين"، ومعالج ثنائي النوى 1.2 جيجاهيرتز، وشاشة بقياس 7 بوصات من نسق WSVGA ودقة عرض 1024×600، سعة الذاكرة 8 جيجابايت مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة، وإمكانيات الاتصال اللاسلكي واي فاي، بلوتوث، ونظام جي بي أس، ومخرج 3.5 مم، وميكروفون داخلي، ومنفذ بطاقة مايكرو أس دي مع إمكانية اضافة ذاكرة حتى 32 جيجابايت، والأبعاد: 197.4×182.5×113 ميليمتر، بينما وزن الجهاز 320 غراماً.