البيت الأبيض يدرس السماح باستخدام القرصنة للاحتجاج آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر الموقع الرسمي للبيت الأبيض في الولايات المتحدة عريضة إلكترونية للتوقيع عليها، تنص على السماح بحق استخدام "هجمات الحرمان من الخدمة" DDoS، كنوع من أنواع الاحتجاج القانوني والذي لا يُعاقب عليه.



وجاء في نص العريضة أن التقدم في مجال المعلوماتية والإنترنت قد جاء بأسس جديدة للاحتجاج، فإن "هجمات الحرمان من الخدمة" DDoS لا تعتبر بأي شكلٍ من الأشكال من أنواع القرصنة. وهي مجرد ضغط متكرر على زر التحديث في صفحة الويب، وبهذه الطريقة لا يختلف هذا الاحتجاج عن أي نوع من أنواع الاحتجاجات التي يقف فيها الناس خارج مبنى وتعطيل المنطقة قليلاً، وهذه الطريقة تستخدم أجهزة الحاسب لتعطيل أو إبطاء موقع على شبكة الإنترنت لفترة قصيرة أيضاً.



ومن أحد بنود هذه العريضة التي نشرت الاثنين الماضي، حسب موقع البيت الأبيض، إطلاق سراح كافة الأشخاص الذين سجنوا بسبب استخدام هذا النهج أو أي شخص تتعلق تهمته بهذا النوع من الاحتجاج.



ويجب أن يتم التوقيع من قبل 25 ألف شخص مسجل في البيت الأبيض ليتم اعتماد هذه العريضة بشكلٍ رسمي، وتمتد فترة التوقيع حتى 6 فبراير/شباط القادم، أي المدة الإجمالية للتوقيع على العريضة هي شهر واحد.



تجدر الإشارة إلى أنه يتم عرض أسماء الموقعين وتاريخ التوقيع والمنطقة الجغرافية أسفل العريضة الإلكترونية.