النساء أقل استخداماً للإنترنت من الرجال في الدول النامية آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: دبي - قناة العربية

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ذكرت دراسة حديثة أصدرتها شركة إنتل كورب العملاقة بالتعاون مع الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية أن النساء أقل استخداماً للإنترنت من الرجال في الدول النامية التي تضم عالمنا العربي بنحو 25%، مشيرة الى أن هناك 600 مليون امرأة تستخدم الإنترنت أي ما نسبته 21% من النساء في الدول النامية.



وفي عالمنا العربي الذي يستخدم فيه الإنترنت 36% من مجموع السكان، أي ما نسبته 3% من مستخدمي الإنترنت حول العالم، فإن 18% من النساء العربيات يستخدمن الإنترنت خصوصاً للدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي مقابل 82% بين الذكور.



وخلصت الدراسة إلى أن اتخاذ إجراءات إضافية قد يزيد عدد مستخدمات الإنترنت في الدول النامية بمعدل 150 مليون امرأة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وذلك عن طريق اتخاذ الدول لخطوات مثل تسهيل الدخول إلى الإنترنت من الهواتف المحمولة والتشجيع على محو الأمية الرقمية لسد الفجوة.