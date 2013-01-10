مايكروسوفت توقف خدمة الدردشة ويندوز ماسنجر مارس المقبل آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: دبي - سمر الماشطة

قررت شركة "مايكروسوفت" إنهاء خدمات MSN ماسنجر للدردشة أو التشات بحلول الخامس عشر من مارس/أذار، وتحويل قاعدة بياناتها المكونة من 100 مليون مشترك إلى خدمة Skype، والتي قامت مايكروسوفت بشرائها عام 2011 مقابل 8.5 مليار دولار.



ويمكن لمستخدمي MSN ماسنجر، استخدام نفس الحساب على سكايب، وستنتقل البيانات وقائمة الأصدقاء مباشرة بمجرد تسجيل الدخول من دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد.



ومن الغريب أن هناك تطبيق (App) للسكايب على كل من الهواتف الذكية التي تستخدم الاندرويد والاي يو اس، ولا يمكن تحميل البرنامج على الأجهزة العاملة بنظام ويندوز 8، ولكن مايكروسوفت تعمل على حل ذلك قريباً.



وكانت قد أطلقت الشركة هذه الخدمة عام 1998، وتجاوز عدد المستخدمين 300 مليون مستخدم قبل ثلاث سنوات.







ولكن قررت مايكروسوفت إلغاء دردشة ماسنجر بعد أن فقدت شعبيتها لكل من فيسبوك وجوجل وسكايب، مع العلم أن الخدمة ستواصل عملها في الصين فقط.