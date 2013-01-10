Ultra High Definition شاشات 80 بوصة بتقنية تفوق الـHD آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: دبي - العربية

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أطلق عمالقة المصنعين في معرض CES للإلكترونيات في أمريكا شاشات 80 بوصة وبجودة تبلغ أربعة أضعاف شاشات الـ hd عالية الدقة.



وتباهت أبرز الشركات بأحدث شاشاتها ذات تقنية Ultra High Definition في معرض CES للإلكترونيات المستهلكة في لاس فيغاس.



وأكد Joe stinziano أحد مديري شركة سامسونغ أن شاشتهم الجديدة توفر للمشاهد صورة بجودة أعلى من شاشات LED العالية الجودة ومن على بعد نصف المسافة.







كما عرضت مجموعة سامسونغ جهاز تلفزيون جديدا يتيح لشخصين مشاهدة برنامجين مختلفين في الوقت نفسه, بفضل شاشة من الجيل الجديد تعمل بتقنية الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء. تلفزيون "أف 9500" هو الأول في العالم الذي يتمتع بوظيفة "المشاهدة المتعددة" أو MULTI VIEW.



وقد يستعيد عالم ألعاب الكمبيوتر الذي تراجعت شعبيته في السنوات الأخيرة، أسهمه هذا العام بعد أن طرحت RAZER رسمياً أول جهاز لوحي مخصص لمحبي ألعاب الكمبيوتر.



ويتكون هذا المفهوم الجديد، الأشبه بطائر بجناحين من كمبيوتر لوحي بشاشة متعددة اللمس ذات درجة حساسة فائقة الدقة وسرعة كبيرة.



وأوضح براين يانغ مدير تسويق في شركة RAZER أن "الجهاز يعمل على برنامج ويندوز 8 لهذا فللمستهلك امتياز الحصول على آلاف الألعاب من اليوم الأول لعرضه في الأسواق".



ومن الابتكارات المدهشة ما أعلنت عنه شركة PLASTIC LOGIC البريطانية وهو أول جهاز لوحي ورقي مرن يطلق عليه "PAPER TAB" ويوفر لمستخدميه إمكانية إرسال ملفات ورسائل بريد إلكتروني, والتنقل بين صفحات مختلفة من خلال حركات اليدين. ويعتمد الجهاز على برنامج "آي فايف" من إنتاج شركة "إنتل.