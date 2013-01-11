Caliber Advantage وحدة تحكم لألعاب آي فون 5 آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04 المصدر: دبي - رشا صفوت

كشفت شركة "ZAGG" الأمريكية، المتخصصة في صناعة ملحقات الأجهزة الإلكترونية كالأغطية الواقية الخاصة بالهواتف النقالة، عن وحدة تحكم جديدة صُممت خصيصاً لهاتف "آي فون 5" والجيل الخامس من "آي بود تاتش".



وقد تم تصميم هذه الوحدة بالتعاون مع شركة "Frogz" الرائدة في مجال إكسسوارات الأجهزة النقالة، ويندرج المنتج تحت الاسم "iFrogz Caliber Advantage". وتعمل الأداة الجديدة كوحدة تحكم للألعاب وهي في الوقت نفسه تعمل كغطاء واقٍ للجهاز.



ويتم اتصال وحدة التحكم بالجهاز عن طريق المغناطيس، وتنزلق الوحدة من جانبي الجهاز لإظهار مفاتيح اللعب، ويمكن استخدام الوحدة عند تحريك جهازي "آي فون" أو "آي بود تاتش" في وضع أفقي أو رأسي.



وتتوافق الوحدة مع أحدث نسخة من نظام تشغيل "آي أو إس 6" ومع تقنية "بلوتوث 4.0". وتخطط الشركة لطرح هذا المنتج بحلول النصف الأول من العام الجاري بسعر 69.99 دولار أمريكي.