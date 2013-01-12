دروبوكس تطلق تحديثاً خاصاً بأجهزة الأندرويد لمشاركة الصور آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: القاهرة - رشا صفوت

قامت شركة "دروبوكس" المتخصصة في خدمة التخزين الحسابي المطورة لخدمتها التي تحمل نفس الاسم، بتحديث بسيط خاص بأجهزة أندرويد النقالة، يتمثل في إمكانية مشاركة وتبادل الصور مع الأصدقاء والأهل دفعة واحدة بسهولة وببساطة، عبر البريد الإلكتروني أو شبكات التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل بلس".



وبغض النظر عما إذا كان الشخص الذي يتسلم الرابط لديه حساب في خدمة "دروبوكس" أم لا، مما يوسع دائرة المشاركة مع هؤلاء الأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات لدى هذه الخدمة.



مع هذا التحديث بإمكان المستخدم اختيار أفضل الصور أو مقاطع الفيديو الملتقطة مع الأصدقاء أو الأهل دفعة واحدة، ثم إضافتها داخل ألبوم معنون داخل الخدمة، ثم مشاركتها معهم عن طريق إرسال الرابط إلى الآخرين سواء عبر "الإيميل" أو مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة, وهذا التحديث متوفر حالياً لدى متجر تطبيقات جوجل الشهير "جوجل بلاي".