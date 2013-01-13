Lenovo K900 هاتف ذكي بتصميم أنيق وقدرات تقنية رائعة آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: دبي - رشا صفوت

برزت شركة "لينوفو" الصينية المتخصصة في صناعة الحواسيب المحمولة والمكتبية والهواتف الذكية، بشكل جلي خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، الذي اختتم فعالياته يوم الجمعة الماضي بمدينة "لاس فيغاس" الأمريكية.



وطرحت على هامشه أحدث منتجاتها الإلكترونية، في إطار سعيها الحثيث لتتبوأ مكانة رائدة في مجال التقنية والمعلومات، ومن أبرز أجهزتها الجديدة هاتفها الذكي المندرج تحت الاسم الرمزي "Lenovo K900"، الذي يتمتع بمواصفات تقنية فائقة وقدرات تنافسية وبتصميم أنيق وجذاب.



فيأتي هاتف لينوفو الجديد بشاشة عرض قياسها 5.5 بوصة مزودة بتقنية "IPS"وبدقة وضوح فائقة الوضوح تبلغ 1080×1920 بيكسل بكثافة بيكسلات 440 ppi، أكثر وضوحاً وأعلى كثافة من جهاز سامسونغ الهجين الشهير "غالاكسي نوت 2" ذات دقة تبلغ 720×1280 بيكسل وبكثافة 267 ppi وبنفس قطر الشاشة.



ومن أجل الحصول على درجة حماية عالية مقاومة للخدوش والصدمات، غلفت لينوفو هاتفها الجديد بطبقة حماية "غوريلا 2" المقدمة من شركة "كورنينغ"، ويتمتع الهاتف بتزويده بمعالج إنتل الجديد، الذي يحمل الاسم الرمزي "Clover Trail +" إحدى الرقاقات التابعة لسلسلتها الشهيرة "إنتل آتوم" من نوع "Z2580" ثنائي الأنوية بسرعة 2 غيغاهيرتز، المزود بتقنية "Hyper-Threading Technology"، التي من شأنها زيادة إنتاجية المعالج، وبالتالي تقديم أداء كلياً أفضل من حيث السرعة والحفاظ على عمر البطارية مقارنة بسلسلة "ميدفيلد".



وبذلك ووفقاً لينوفو، فإن "K900" يُعد أول هاتف ذكي مزود بأول معالج ضمن سلسلة "كلوفر تريل بلس" القادمة المبني على تقنية "32 نانومتر".



ومن المواصفات التقنية الأخرى التي يتمتع بها الهاتف، احتواؤه على ذاكرة عشوائية بسعة 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية فلاش سعتها 16 غيغابايت، قابلة للزيادة عبر منفذ "مايكرو إس دي"، ومن حيث التصوير والتقاط الفيديو فمزود بكاميرا خلفية بدقة عالية 13 ميغابيكسل مزودة بفلاش ثنائي "LED" تمتلك عدسة ذات حساسية فائقة "f/1.8" ومستشعر سوني "Exmor"، وكاميرا أخرى أمامية لدعم الدردشة ومكالمات الفيديو.



لكن لينوفو لم تعلن عن دقتها بالضبط، لكنها تقدم زاوية مشاهدة واسعة تبلغ 88 درجة، مع إبراز ألوان ممتازة وتباين مرتفع وقدرة على التقاط بورتريهات شخصية ذات إضاءة ووضوح رائع، كما يتسم الهاتف بنحافته المتناهية وخفته الملحوظة، حيث يبلغ سمكه 6.9 مم، ويزن 162 غراماً، ويتمتع بتصميم أنيق داخل هيكل مصنوع من الفولاذ "ستانليس ستيل" والبولي كربونات.



ويعمل الهاتف ضمن بيئة نظام تشغيل "أندرويد 4.1- جيلي بين". فيما يتعلق بخطة طرح الهاتف بالأسواق العالمية، لم تفصح عنها الشركة بعد، فيما تخطط طرحه أولاً بالأسواق الصينية بحلول شهر أبريل/نيسان المقبل للعام الجاري، ولكنها لم تزيح الستار عن السعر بعد.