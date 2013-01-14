أبرز هواتف 2013 بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكي

يطل عام 2013 بتقنيات وأجهزة إلكترونية جديدة، تم الكشف عن بعضها خلال معرض "CES 2013" ، ومن المتوقع الإفصاح عن المزيد في إطار فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة "MWC 2013" القادم بمدينة "برشلونة" الإسبانية.



وفيما يتعلق بقطاع الهواتف الذكية، لمعت شركة "سوني" اليابانية بداية هذا العام من خلال الكشف عن هاتفيها الذكيين الجديدين ضمن سلسلتها الشهيرة "إكسبيريا" بمواصفات تقنية متفوقة تؤهلها للدخول في منافسة قوية مع هواتف سامسونغ وجوجل وآبل، فيما برزت أيضاً شركات أخرى بهواتفها المميزة مثل "هواوي" الصينية، و"آلكاتيل" الفرنسية، و"ZTE" الصينية.حيث طرحت هواوي ثلاثة هواتف جديدة بدءاً من "الهاتف اللوحي" -"Ascend Mate"، ذات أكبر شاشة عرض في العالم قياس، مروراً بهاتف "Ascend D2" خليفة "آسيند دي" لكن بمواصفات أفضل كثيراً بنفس تردد "Mate" ، وصولاً بهاتف "Ascend W1"، الذي يُعد أول هاتف ذكي من إنتاج الشركة نفسها يعمل بنظام تشغيل "ويندوز 8".وقدمت كذلك شركة "ألكاتيل" هاتفها الذكي "One Touch Scribe HD" أول هاتف ذكي من إنتاج الشركة بمعالج رباعي الأنوية من شركة "ميدياتك"، وسيتوفر بخمسة ألوان جذابة بشاشة عرض 5 بوصة بدقة 720p، بكاميرا خلفية 8 ميغابيكسل، وبنظام تشغيل "جيلي بين".