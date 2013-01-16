فيسبوك يكشف عن أداة بحث جديدة باسم graph Search آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04 المصدر: دبي - رشا صفوت

عقدت شركة "فيسبوك"، التي تدير أكبر موقع تواصل اجتماعي عبر الشبكة العنكبوتية في العالم، اليوم مؤتمراً صحافياً بمقر الشركة في مدينة "مينلو بارك" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.



وكشف "مارك زوكربيرج" الرئيس التنفيذي للموقع خلال هذا المؤتمر عن خدمة جديدة أطلق عليها اسم "Graph Search"، وهي عبارة عن محرك أو أداة بحث اجتماعية جديدة، من شأنها الرد على أسئلة مستخدمي الموقع مباشرة على شكل نتائج بحث، تتيح لهم التعرف على تفاصيل أكثر عن الصلات والروابط المشتركة والمتقاسمة بينهم وبين الأعضاء الآخرين داخل الموقع، بناء على بياناتهم الخاصة، فيما لا ينتهك الخصوصية أو يتعارض مع قوانينها.



وأوضح زوكربيرج مثالاً لهذه الخدمة الجديدة، فعلى سبيل المثال عند سؤال أحد المستخدمين عن أصدقائه في نيويورك الذين يحبون المغني "جي-زي-Jay Z"، أحد مغني الراب واسمه الحقيقي "شون كوري كارتر"، يحصل هذا المستخدم على نتائج بحثية دقيقة عن المطلوب.



وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين البحث عن المشاركات والأخبار والصور والمواقع والاهتمامات المتقاسمة مع الآخرين، بما لا يخرق إعدادات الخصوصية.



وحفاظاً على الخصوصية، لفت الموقع إلى أن هذه الخدمة البحثية الاجتماعية الجديدة سيتم إطلاقها كنسخة تجريبية خلال الأشهر القليلة المقبلة على نطاق ضيق وستتوفر باللغة الإنجليزية فقط أو على الأقل في الوقت الراهن، وسوف تظهر هذه الخدمة كشريط بحث في الجزء العلوي من صفحة فيسبوك الخاصة بالمستخدم، وستظهر نتائج البحث بالإشتراك مع نتائج بحث من قبل محرك البحث "بينغ" الخاص برائدة البرمجيات "مايكروسوفت"، وسيتم التركيز في البداية على أربعة أقسام، وهي الناس والصور والأماكن والاهتمامات المشتركة بين الأعضاء.



وأشار زوكربيرج إلى الفرق بين البحث على الشبكة العنكبوتية والبحث عن طريق خدمته الجديدة، مبيناً أن "Graph Search" تم تصميمها لتعطي أجوبة ونتائج أكثر دقة.