Kite لوحي يعمل بنظامي تشغيل أندرويد وأوبونتو آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: دبي - رشا صفوت

أطلقت شركة "DaVinci Mobile Technology" الإيطالية المختصة في صناعة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، جهازاً لوحياً جديداً "Dual-Boot"، أي أنه يعمل بنظامي تشغيل مختلفين، الأول هو "أندرويد 4.0" والثاني "أوبونتو لينكس- 12.04"، يمكن التبديل بينهما بكبسة مفتاح واحدة.



ويأتي الجهاز، الذي أطلقت عليه اسم "Kite" بشاشة عرض قياسها 10.1 بوصة (حوالي 25.6 سم) من نوع "IPS"، بدقة وضوح كاملة "Full-HD" تبلغ 1200×1920 بيكسل وتدعم الشاشة 16 مليون لون.



ويتضمن الجهاز معالجاً رباعي الأنوية من نوع "Exynos 4412" مقدماً من شركة "سامسونغ"، وهو مبني على معمارية ""ARM Cortex-A9" بتردد 1.5 غيغاهيرتز، وهو نفس المعالج الموجود بهاتف سامسونغ الشهير "غالاكسي إس 3".



كما أن اللوحي مجهز بمعالج رسومي "Mali 400"، ويحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 2 غيغابايت وذاكرة داخلية فلاش سعتها 32 غيغابايت، قابلة للزيادة عبر منفذ "مايكرو إس دي". وهو مزودة من الخلف بكاميرا دقتها 2 ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة وضوح "VGA"، ويتمتع ببطارية ذي سعة عالية تبلغ 5400 ميللي أمبير.



ومن حيث الاتصال، يدعم اللوحي تقنيات "واي فاي" و"بلوتوث" وكذلك شبكات الجيل الثالث "3G"، ويحتوي على منفذ "مايكرو يو إس بي" و"HDMI" لإمكانية بث المحتوى الرقمي على شاشات التلفاز عالية التحديد.



وقامت الشركة بفتح خدمة الطلب المسبق عبر موقعها على الشبكة العنكبوتية لجهازها اللوحي الجديد البالغ وزنه 1.2 باوند، ويبلغ سعره 413 دولاراً أمريكياً (حوالي 1524 درهماً إماراتياً). كما تخطط الشركة لطرح محطة إرساء مزودة بلوحة مفاتيح سيتم بيعها بشكل منفصل عن الجهاز، لكنها لم تفصح عن سعرها بعد.



يُذكر أن شركة آسوس كشفت مؤخراً عن جهاز هجين "Transformer Aio" من فئة "الكل في واحد"، يتمتع بنفس الميزة وهي دعمه لنظامي تشغيل هما "ويندوز 8" و"أندرويد" بمواصفات تقنية عالية.