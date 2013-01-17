تويتر يضيف ميزة لآلية كتابة التغريدات آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

أضاف موقع التدوين المصغّر "تويتر" مؤخراً ميزة بسيطة لآلية كتابة التغريدات، حيث أصبحت الحروف التي تزيد عن العدد المسموح به في كل تغريدة "140 حرفا" تتحول للون الأحمر من أجل تنبيه المستخدم بأن طول التغريدة قد انتهى عند هذا الحد.



وتساعد هذه الميزة المستخدمين الذين يكتبون بسرعة ضمن الموقع إلى الانتباه أثناء الكتابة بأن حجم التغريدة قد تجاوز الحد المسموح به ضمن "تويتر" والذي يتمثل في 140 حرفا فقط.



هذا ويتيح موقع "تويتر" سابقاً معرفة الكلمات القابلة للنقر مثل "الوسوم" وروابط المواقع URL بتغيير لونها وتمييزها عن النص البسيط، من أجل أن يعلم القارئ بأنها مختلفة عن باقي النص.



كما يسمح الموقع بمشاهدة الصور التي تم رفعها بمجرد فتح التغريدة، دون الحاجة للذهاب إلى الرابط الموجود، وكذلك هو الحال مع روابط الفيديو من موقع "يوتيوب".



يُشار إلى أن هذه الميزة أصبحت متوفرة لجميع مستخدمي الموقع الرسمي ابتداء من يوم أمس.