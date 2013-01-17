مايكروسوفت تطلق تطبيقاً جديداً للاستغاثة في حالة الكوارث آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: دبي - رشا صفوت

كشفت رائدة البرمجيات الأمريكية "مايكروسوفت" أمس، عن تطبيق جديد للكوارث الطبيعية والطوارئ، أطلقت عليه اسم "HelpBridge"، من شأنه السماح لمستخدميه بطمأنة ذويهم وأهلهم وأصدقائهم، عند وقوع أي كارثة طبيعية مثل زلزال أو إعصار أو فيضان أو غيره من الكوارث الطبيعية المدمرة.



"HelpBridge" هو تطبيق صُمم بطريقة بسيطة ليتيح للمستخدم إرسال رسالة نصية سريعة حال مواجهته أي طارئ أو كارثة، إما ليُطمئن أهله وأقاربه على وضعه بالضغط على رسالة نصية مكتوبة "I’m OK"، أو أنه في أمس الحاجة للمساعدة وإنقاذه من وضع خطير بالنقر على رسالة "I need help"، ومن ثم إرسالها ونشرها بسرعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو عبر البريد الإلكتروني أو عن طريق رسالة نصية قصيرة "SMS".



ويعتمد التطبيق بالطبع على النظام الملاحي الأمريكي "GPS" لتحديد الموقع والمكان بالضبط.



وأصبح هذا التطبيق متاحاً لمستخدمي أنظمة التشغيل الرئيسية مثل "ويندوز فون" و"أندرويد" و"آي أو إس"، وبعد التحميل يمكنهم إعداد قوائم لجهات الاتصال الخاصة بهم مخصصة لإمكانية الوصول إليهم حال حدوث كارثة أو أي ظرف طارئ.



ولا يقتصر التطبيق على مساعدة المتضررين من الطوارئ أو الكوارث الطبيعية فحسب، بل أيضاً يدعم جهود الإغاثة، حيث يُمكن استخدامه للتبرع بالمال لمساعدة سكان المناطق المنكوبة والمتضررة جراء الكوارث، عن طريق تحويل أموال أو إمدادات عينية عبر رسالة نصية أو عن طريق موقع "باي بال" موجهة للجمعيات والمنظمات الخيرية مثل الصليب الأحمر الأمريكي.



وأصبح هذا التطبيق متاحاً في الوقت الراهن للمستخدمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي هذه الخطوة تحسباً لحدوث أي كارثة طبيعية قد تواجه أمريكا مرة أخرى، لا سيما بعد إعصار ساندي الذي ضرب الولايات المتحدة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام المنصرم وأدى إلى إزهاق أرواح كثر ومتضررين وخسائر فادحة.



واتجهت العديد من الشركات المتخصصة إلى تصميم برامج وتطبيقات تهدف إلى مساعدة الأشخاص في التواصل مع الأهل والأقارب حال حدوث كارثة طبيعية، خاصة في الوقت الحالي والذي يشهد تغيرات مناخية متسارعة الوتيرة.