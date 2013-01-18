سامسونغ تطرح لوحي 8 بوصات بدقة وضوح تفوق الـآي باد ميني آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: دبي - رشا صفوت

تعتزم شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية الرائدة عالمياً في مجال الوسائط الرقمية وتقنيات التقارب الرقمي، إطلاق جهازين جديدين يندرجان ضمن سلسلة غالاكسي الشهيرة الأول حاسب لوحي يحمل اسم "Galaxy Note 8.0" والثاني الجيل الثالث من "الهاتف اللوحي-غالاكسي نوت-Galaxy Note 3".



ووفقاً لتقرير نُشر في موقع "Sammobile.com"، فإن جهاز "غالاكسي نوت 8.0" سيأتي في إصدارين، أحدهما يحمل الرقم الرمزي "GT-N5100" ويدعم شبكات "UMTS" بتردداتها الأربعة وتقنية "واي فاي" اللاسلكية وشبكات الجيل الثالث "HSPA" بسرعة 21.1 ميغابايت للثانية وشبكات "GSM" رباعية النطاق و"GPRS" و"EDGE"، بينما الآخر "GT-N5110" يدعم شبكة "واي فاي" فقط. وكلا الإصدارين يدعمان تقنية "بلوتوث 4.0" والنظام الملاحي الأمريكي "GPS".



ومن المواصفات التقنية المتعلقة بالجهاز فإنه سيأتي بشاشة عرض قياسها 8 بوصات من نوع "Super-Clear-LCD" بدقة وضوح 800×1280 بيكسل بكثافة بيكسلات 188 ppi، وبذلك فهي تتمتع بكثافة بيكسلات للبوصة المربعة الواحدة أعلى من تلك الموجودة في جهاز آبل اللوحي الأخير "آي باد ميني" ذي شاشة عرض أقل قليلاً 7.9 بوصة ولكنها بكثافة بيكسلات 163 ppi.



من حيث التصوير، فيحتوي اللوحي على كاميرتين أحدهما خلفية بدقة 5 ميغابيكسل، والأخرى أمامية بدقة 1.3 ميغابيكسل، ويتضمن ذاكرة عشوائية بسعة 2 غيغابايت، ويتوفر من حيث السعة الداخلية في إصدارين إما 16 أو 32 غيغابايت، قابلة للزيادة عبر منفذ "مايكرو إس دي"، تستوعب سعات تخزينية حتى 32 غيغابايت كحد أقصى، وفقاً لمصنعي الجهاز، ولم تفصح الشركة عن نوع المعالج أو تردده بعد، لكن ثمة عدة مصادر تُشير إلى أنه من المحتمل تزوديه بمعالج رباعي الأنوية إحدى سلسلة "اكسينوس 4"، فيما يتضمن بطارية بسعة عالية تبلغ 4600 ميللي أمبير.



ووفقاً للتقرير، فالجهاز اللوحي سيعمل ضمن نظام تشغيل "أندرويد 4.2- جيلي بين"، ويبلغ سمكه 7.95 مم ووزنه 330 غرام، وبذلك فهو أكثر سمكاً وأثقل قليلاً من "آي باد ميني"، حيث يبلغ سمك الأخير 7.2 مم ووزنه 310 غرام.



من المتوقع أن تكشف سامسونغ عن هذا اللوحي في إطار مشاركتها فعاليات مؤتمر "MWC 2013" نهاية فبراير المقبل بمدينة برشلونة الإسبانية.



كما تعكف حالياً سامسونغ على إنتاج الجيل الثالث من جهازها "غالاكسي نوت"، وفقاً لتقرير نُشر في موقع "كوريا تايمز"، ويعتزم أن يأتي مزوداً بمعالج سامسونغ الجديد "اكسينوس 5 أوكتا" ذات الثماني أنوية والمستند على تقنية "big.Little"، أي أنه يتمتع بأداء أفضل واستهلاك طاقة منخفض في الوقت ذاته، وسيأتي بشاشة عرض أكبر من الجيل السابق "غالاكسي نوت 2" تبلغ 6.3 بوصة، وبذلك فمن المناسب جداً إطلاق عليه اسم "الهاتف اللوحي"، فهو لا يختلف قليلاً عن الأجهزة اللوحية ذي الـ7 بوصات، ومن المتوقع أيضاً أن تكون الشاشة مزودة بتقنية "OLED"، ومن المتوقع أن تزيح الستار عنه رسمياً في معرض "Ifa" للإلكترونيات في العاصمة الألمانية "برلين" في شهر سبتمبر/ أيلول للعام الحالي.



يُذكر أن سامسونغ في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم أعلنت أنها باعت 3 مليون وحدة من جهازها الهجين "جالاكسي نوت 2" في غضون 37 يوماً منذ إطلاقه في أغسطس/آب الماضي.