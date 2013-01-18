90 مليون مستخدم نشط شهرياً في إنستاغرام آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04 المصدر: دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

أعلنت خدمة مشاركة الصور "إنستاغرام" عن وصول عدد مستخدميها النشطين شهرياً إلى 90 مليوناً، وأن هؤلاء المستخدمين يقومون برفع 40 مليون صورة يومياً.



يذكر أن هذه الإحصاءات هي الأولى التي تصدرها "إنستاغرام" منذ إطلاقها، حيث أشارت أيضاً إلى الأرقام التي تظهر مدى تفاعل المستخدمين مع ما ينشر عبر الخدمة، فبحسب الإحصاءات، يصل عدد مرات إبداء الإعجاب بالصور إلى 8500 مرة في الثانية، مع 1000 تعليق في الثانية.



ويرى مراقبون أن السبب وارء الإعلان عن هذه الإحصاءات في هذا الوقت، هو موجة الغضب والاستياء في أوساط مستخدمي الخدمة، لأن سياسة الخصوصية التي أعلنت عنها مؤخراً تعطي لـ"إنستاغرام" الحق في مشاركة معلومات وصور المستخدم مع شركة "فيسبوك" التي استحوذت عليها في نيسان/أبريل من العام المنصرم، مما أدى، بحسب البعض، إلى قيام الكثير من مستخدمي الخدمة بإلغاء حساباتهم.