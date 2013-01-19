أوبرا تطلق متصفح Ice لنظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: دبي - رشا صفوت

كشفت شركة "Opera Software" النرويجية المتخصصة في البرمجيات وصاحبة متصفحات "أوبرا"، عن متصفحها الجديد الذي أطلقت عليه اسم "Opera Ice" وهو مخصص للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية المعتمدة على نظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".



وذكر تقرير، نُشر في موقع "Pocket-lint" التقني، أن شركة "أوبرا" اعتمدت في متصفحها الجديد على محرك التصميم "ويب كيت-WebKit" كما هو الحال مع متصفحي سفاري وجوجل كروم، وذلك بدلاً من الاعتماد على محركها المعروف باسم "Presto".



وتم تصميم واجهة مستخدم المتصفح الجديد "Ice" بشكل أنها ستدعم الأوامر اللمسية والإيماءات الحركية أثناء التصفح، لتحل محل المفاتيح وعلامات التبويب، فيستخدم المتصفح الإيماءات للانتقال بين صفحات الويب إلى الأمام وإلى الخلف.



كما تم إحلال الأيقونات محل علامات التبويب في الصفحة الرئيسية، مما يسهل التنقل والتصفح ويسرع عملية الوصول إلى صفحات الويب.



وتخطط الشركة لإطلاق نسخة من متصفحها الجديد الشهر المقبل للأجهزة النقالة المعتمدة على نظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، أما النسخة المخصصة للأجهزة المكتبية، فمن المتوقع طرحها بحلول شهر مارس/آذار المقبل.



يُشار إلى أن شركة "أوبرا" لا تخطط لتطوير نسخة من متصفحها الجديد لنظام تشغيل مايكروسوفت الجديد "ويندوز 8"، نظراً لعدم إقبال العملاء على هذا النظام بشكل كبير.