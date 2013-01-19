جهاز للعناية بالنباتات عبر الهواتف والأجهزة اللوحية آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

أطلقت شركة "باروت" مؤخراً تقنيتها المبتكرة "Parrot Flower Power" التي تفتح آفاقاً جديدة لاستكشاف وتطوير منتجات العناية بالنباتات، وتعتمد هذه التقنية على جهاز استشعار لاسلكي ذكي مجهز بتقنية "بلوتوث سمارت" مع تطبيق للهواتف الذكية مخصص للمساعدة على رعاية النباتات.



ويتيح جهاز "باريت فلاور باور" قياس العوامل المؤثرة على نمو النباتات الداخلية والخارجية، مثل أشعة الشمس، والرطوبة، ودرجة الحرارة، والأسمدة، حيث يتم نقل هذه البيانات عبر تقنية "بلوتوث سمارت" – ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة – إلى منصة "باروت كلاود" (Parrot Cloud)، ليتم تحليلها بواسطة برنامج مخصص قبل إرسالها إلى هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي المتوافق.



وبفضل تزويدها بمكتبة تشتمل على الآلاف من النباتات، تمكّن تقنية "باروت فلاور باور" المزارعين المتمرسين والمبتدئين من الحصول على كافة المعلومات الضرورية لرعاية النباتات مثل الجرانيوم، والفيكس، والطماطم.