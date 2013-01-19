جوجل تُحسّن ميزة البحث بواسطة الكتابة بخط اليد آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: دبي - رشا صفوت

أطلقت شركة "جوجل" تحديثاً جديداً يُحسّن ميزة البحث عن طريق الكتابة بواسطة خط اليد، التي طرحتها الشركة الصيف الماضي تحت اسم "Handwrite" للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية الداعمة لتقنية اللمس.



يذكر أن ميزة "Handwrite" تتيح الكتابة ضمن خانة محرك بحث جوجل بواسطة الإصبع بدلاً من استخدام لوحة المفاتيح. ومنذ إطلاق الميزة، لم تكن تتمتع بالدقة والسرعة الكافية لفهم المكتوب، فعلى سبيل المثال عند الرغبة في كتابة حرف "L" كان يفهم على أنه "I" أو الرقم "1".



وحاولت الشركة خلال الآونة الأخيرة تحسين هذه الميزة لجعلها أسهل وأسرع نظراً لشكاوى المستخدمين من عدم دقة وسرعة هذه الخاصية، لاسيما المستخدمين في الصين واليابان، حيث إن هذه الخدمة متوفرة بالصينية واليابانية بالإضافة إلى لغات كالإنكليزية والإيطالية والإسبانية والألمانية والفرنسية.



يُشار إلى أنه لتفعيل هذه الميزة ينبغي على المستخدم الذهاب إلى صفحة محرك البحث جوجل، ومن ثم الضغط على مفتاح "الإعدادات-Settings"، ثم تشغيل هذه الميزة تحت مسمى "Handwrite".