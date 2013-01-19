نظارة جوجل الجديدة بتقنية لوحة المفاتيح على معصم اليد آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04 المصدر: دبي - رشا صفوت

سجلت شركة "جوجل" الأمريكية الرائدة في مجال البحث وتقنيات وخدمات الإنترنت براءة اختراع جديدة، تتعلق بنظارتها الواقعية، التي تتيح إسقاط لوحة مفاتيح افتراضية على المعصم أو راحة اليد تدعم تقنية اللمس.



ووفقاً لبراءة الاختراع، فإنه بفضل دمج بروجيكتور صغير جداً يعمل مع كاميرا نظارة جوجل المستقبلية، يكون بالإمكان إسقاط لوحة مفاتيح ليزرية افتراضية على معصم أو راحة يد مرتدي النظارة، لتستخدم كجهاز إدخال لحاسوب جوجل الصغير، الذي يبدو على شكل نظارة.



جدير بالذكر أن نظارة جوجل حتى الآن لديها قدرات ومميزات مذهلة، يجعلها تحل محل الهاتف الذكي، من حيث دعمها للأوامر الصوتية لإجراء مكالمة هاتفية، أو تسجيل فيديو، أو التقاط صورة.



وتدعم كذلك تقنية الواقع المعزز، الذي ينقل مرتديها لعالم بانورامي ثلاثي الأبعاد وغيرها من الميزات الأخرى المتوقع دمجها في المستقبل القريب، والذي من المتوقع أن تحدث ثورة تقنية ليس للمستهلكين فحسب، بل أيضاً مطوري البرمجيات.



وتحدث سيرجي برين، أحد مؤسسي الشركة ومدير مختبرات "Google X" في لقاء له بأحد البرامج التلفزيونية في مايو/أيار العام المنصرم، عن بعض المعلومات المثيرة والجديدة المتمثلة في إمكانية إسقاط لوحة لمسية على ذراع مرتدي النظارة تسمح له بالقيام ببعض المهام دون لمسها.



يُذكر أن لوحة مفاتيح ليزرية افتراضية ليست بالأمر الجديد، فقد سبق وأن قدمت عدد من الشركات أجهزة بروجيكتور صغيرة الحجم يتم اقترانها لاسلكياً بالهواتف الذكية والحواسيب اللوحية عبر تقنية البلوتوث لإسقاط لوحة مفاتيح افتراضية على أي سطح أملس مستوٍ.