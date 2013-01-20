سامسونغ تطور هاتفاً جديداً ضمن سلسلتها الشهيرة جالاكسي

تعتزم شركة "سامسونغ" للإلكترونيات، تطوير هاتف ذكي جديد يندرج ضمن سلسلتها الشهيرة "جالاكسي"، أطلقت عليه اسم "Galaxy Fonblet 5.8"، وهو يشبه مشغل وسائطها الذي أطلقته في أغسطس/ آب العام المنصرم في كوريا من حيث الشكل وقطر الشاشة، وذلك وفقاً لموقع "SamMobile" التقني.وحسب الموقع، فإن الهاتف سيأتي كما يوحى من الاسم بشاشة عرض قياس 5.8 بوصة، من نوع "TFT"، بدقة وضوح "qHD"، تبلغ 540×960 بيكسل بكثافة 190 بيكسل للبوصة المربعة الواحدة، وبواجهة "Touchwiz".ويحتوي الهاتف على معالج ثنائي النواة بتردد 1 غيغاهيرتز، وذاكرة عشوائية بسعة 1 غيغابايت، ويتوفر بإصدارين من حيث السعة التخزينية الداخلية؛ إما 16 أو 32 غيغابايت، ويتضمن منفذ "مايكرو إس دي" لاستيعاب سعات تخزينية أكبر.

ولم تفصح الشركة عن تفاصيل أكثر عن الهاتف، لكنها ذكرت أن إحدى مميزاته أيضاً أنه يدعم شريحتي اتصال "SIM"، ويتضمن بطارية سعتها 2500 ميللي أمبير، وكاميرا خلفية بدقة 3 ميغابيكسل، ويدعم تقنيات "بلوتوث 4.0" و"واي فاي".



ومن المتوقع أنه سيعمل ضمن بيئة نظام تشغيل، إما "أندرويد 4.1.2" أو "أندرويد 4.2.1- جيلي بين". وتخطط الشركة لطرحه بالأسواق الأوروبية عقب الكشف عنه رسمياً، أي أنه لن يقتصر على السوق الكوري فقط، كما هو الحال مع جهاز الوسائط "جالاكسي بلاير 5.8".



وتخطط "سامسونغ" للكشف عن هذا الهاتف في المؤتمر العالمي للجوال "MWC 2013" الذي ستنطلق فعالياته الشهر المقبل في مدينة "برشلونة" الإسبانية.

إلى جانب سلسلة من أجهزتها المتميزة والتي ما زالت في طور الإنتاج، ولكن سيعلن عن إطلاقها خلال العام الجاري، مثل "جالاكسي إس 4"، و"جالاكسي نوت 3"، و"جالاكسي إس 2 بلس" وجالاكسي توت 8" و"Galaxy X Cover 2"، وهو هاتف جديد أيضاً تعمل سامسونغ على تطويره.