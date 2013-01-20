موقع MEGA يستقطب مليون مستخدم في 24 ساعة من إطلاقه آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: دبي - (ترجمة) رشا صفوت

استطاع موقع "ميغا-MEGA" للتخزين السحابي ومشاركة وتبادل الملفات استقطاب قرابة مليون مستخدم عقب إطلاقه بحوالي 24 ساعة فقط، لذا يُعد الموقع الأسرع نمواً في تاريخ الشبكة العنكبوتية.



وأعلن رجل الأعمال المليونير الشهير "كيم شميتس"، المعروف باسم "كيم دوت كوم-Kim Dotcom" وهو ألماني الأصل وحاصل على حق الإقامة في نيوزيلاندا، عن موقعه الجديد "ميغا"، الذي يختلف عن أي موقع آخر متخصص في خدمات التخزين السحابي، وذلك على حد تعبير "دوت كوم".



ويقدم موقع ميغا لمشتركيه مساحة تخزينية ضخمة تصل سعتها لـ50 غيغابايت مجانية لكافة مستخدميه، الأمر الذي لاقى ترحيباً كبيراً من قبل العديد من المستخدمين، وتمكن من استقطاب مليون مستخدم في يوم واحد، وذلك سعياً للدخول في منافسة شرسة مع الشركات الأخرى المتخصصة في هذا المجال مثل "دروب بوكس"، التي توفر مساحة تخزينية مجانية قدرها 2 غيغابايت، فيما تقدم "جوجل درايف" سعة تخزينية مجانية تبلغ 5 غيغابايت.



يُذكر أن "كيم" البالغ من العمر 38 عاماً وصاحب موقع "ميغا أبلود" السابق، أُلقي القبض عليه من قبل الشرطة النيوزيلاندية بناء على طلب من السلطات الأمريكية، وذلك في 20 يناير/كانون الثاني العام المنصرم بتهمة القرصنة والاحتيال الإلكتروني وخرق حقوق الملكية الفكرية.



في هذا الصدد، علق "كيم" موضحاً أن مثل هذه المواقع ما هي إلا مواقع تتيح تحميل وتخزين وتبادل الملفات بين الآخرين عبر السحابة، مشيراً إلى موقع ميغا يستند إلى نظام تشفير البيانات لحماية المستخدمين، واصفاً محاولات الحكومات في السيطرة على الشبكة العنكبوتية بالمستبدة وضد الإبداع والابتكار، وأنها هي التي تقوم بانتهاك حقوق المستخدمين وإعطائها الأحقية في التجسس على الآخرين ومراقبتهم بحجة حماية الأمن العام ومصالح الدولة.